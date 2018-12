Revelan nuevos detalles sobre las circunstancias en las que murió Laura Luelmo

El informe forense confirmaba este martes por la noche la causa de la muerte de Laura Luelmo a los 26 años. Un golpe en la cabeza con un objeto contundete le provocó un mortal traumatismo craneoencefálico. En ese primer informe se hablaba de la posiblidad de que la joven zamorana, cuyo cuerpo fue hallado tras cinco días de intensa búsqueda a varios kilómetros de su casa en El Campillo (Huelva), hubiera sido víctima de un abuso sexual. Este hecho se ha confirmado a lo largo del día según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

Laura Luelmo, la joven zamorana de 26 años (SosDesaparecidos/Twitter).

La autopsia realizada este martes en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Huelva ha revelado que Laura Luelmo sufrió una agresión sexual, además del golpe en la frente que provocó su muerte entre los días 14 y 15 de diciembre, entre dos y tres días después de su desaparición. Bernardo Montoya es el autor confeso del crimen. Fue detenido ayer tras realizar un movimiento sospechoso durante la investigación. El detenido, de 50 años, trató de huir a pie después de comenzar a sospechar este lunes que estaba siendo vigilado.

RELACIONADO: Todas las noticias sobre este crimen que ha conmocionado a la sociedad española

Según el programa 'Espejo Público', de Antena 3, Bernardo Montoya engañó a Laura Luelmo. "La chica salió de su casa y se me acercó a preguntarme algo. Yo estaba sentado en una silla en la puerta de la mía, que están frente a frente. Ella me dijo: 'Hola, vecino, ¿sabrás de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva'. Yo le respondí: 'Claro, mujer' y le di una dirección. La engañé porque la mandé a un callejón sin salida donde no había supermercado ni nada". Después, según su relato, fue hasta allí con su coche y ella se sorprendió al verle. Le propinó un golpe en la cabeza contra el capó de su coche y la introdujo en su maletero.

RELACIONADO: El padre de Bernardo Montoya pide perdón y espera que su hijo pague por el crimen

Ha asegurado que llevó a la joven hasta el paraje de Las Mimbreras, a unos 4 kilómetros del municipio, y una vez allí, estando ella inconsciente, la desnudó de cintura para abajo e intentó violarla sin éxito. Ha sostenido que en ese momento, cuando aún estaba viva, decidió abandonarla en el monte. Según los resultados provisionales de la autopsia, Laura habría fallecido entre 48 y 72 horas después de su desaparición, por lo que, si se da credibilidad al testimonio del autor confeso del crimen, la joven habría estado agonizando desde el 12 de diciembre hasta dos o tres días después, cuando se ha datado la fecha de su muerte. Se llevó su teléfono móvil y sus zapatillas y se deshizo de estos objetos en un contenedor.

Las autoridades continúan investigando. Además, buscan su teléfono móvil que según la geolocalización, el último punto donde habría estado Laura Luelmo se encuentra a 9 kilómetros al noroeste de El Campillo. Lo llamativo es que su cuerpo fue hallado en dirección contraria, a unos cuatro kilómetros al noroeste de la localidad. Tanto esta circunstancia como el hecho de que el área donde apareció ya había sido revisada sugieren la posibilidad de que el cadáver pudo haber sido trasladado desde otro lugar, aunque este extremo deberá confirmarlo la investigación.