Lotería de Navidad 2018: La mujer que pensó por error que le había tocado el Gordo y otras desafortunadas historias

El de la Lotería de la Navidad es un día de grandes emociones, pero no siempre son todas buenas... Junto con la alegría desbordante de quienes se han visto agraciados con un premio conviven a veces los chascos de quienes se quedaron sin él por poco. Uno de los casos más sonados y recientes en España fue el de una mujer que, en 2016, celebraba en directo en una retransmisión de Canal Sur haber ganado el Gordo cuando, desde el programa, le advirtieron de que el número no era el correcto...

Esta mujer pensaba que había ganado el Gordo, pero se confundió de número... (Captura de pantalla de Canal Sur / Youtube)

La mujer, de la localidad de Pinos Puente, en Granada, exhibía un décimo con el número 66813, supuestamente el premiado. Y entre una gran algarabía explicaba cómo se había enterado y había corrido junto con su familia a la administración de lotería a celebrarlo. Fue en ese momento cuando desde el plató le aclararon la confusión: el número premiado era en realidad el 66513. Es decir, comenzaba y terminaba igual, pero había un número en medio que bailaba... Llevada por la emoción, no se había dado cuenta. Y la decepción en directo fue tremenda.

No es el único caso de mala suerte... En la memoria de todos permanece el Sorteo de la Navidad de 2011, que repartió nada más y nada menos que 200 millones entre los vecinos de Sodeto, un minúsculo pueblo de Huesca. Les tocó a todos los habitantes de la localidad. A todos... menos a uno (como en el anuncio de Navidad de 2015, cuando le toca a todos los trabajadores de la fábrica salvo a uno, Justino). En el caso de Sodeto, el desgraciado vecino fue Costis Mitsotakis, un cieneasta griego que después aprovechó la historia para rodar un documental sobre sus vecinos. 'Cuando tocó' se llama. Hoy día sigue sin comprar, pero los vecinos le suelen guardar una participación para que no le pase otra vez lo mismo.

RELACIONADO: Este año los décimos premiados pagan menos impuestos

El diario 'ABC' recuerda otro duro caso que tuvo lugar en 2015, en esta ocasión en el Sorteo de la Lotería de 'El Niño'. La administración número 4 de Leganés vendió el primer premio, un número que compraba habitualmente un grupo de vecinos. José había sido fiel a esta tradición durante 20 años, pero un cúmulo de circunstancias y de mala suerte hicieron que, por primera vez, se quedara sin él. "He tenido una semana infernal con turnos de noche en el curro, saliendo muy cansado a las siete de la mañana, pensando todos los días que tenía que ir a por el número", explicaba al diario.

RELACIONADO: ¿Compartes un décimo? Esto es lo que tienes que hacer para evitar disgustos

"Justo la noche del 5 de enero se me acabó el contrato y me quedé en paro. Terminé mi último turno por la mañana, como siempre, y no tenía el cuerpo como para esperar dos horas a que Gustavo (el lotero) abriera. Así que me fui a dormir, pensando de nuevo que por la tarde lo pillaba. Sin embargo, esta vez no lo hice, por primera vez en todo este tiempo. Muchos de mis amigos sí lo compraron, claro, pero yo no. Me joroba mucho, porque me hacía mucha falta".