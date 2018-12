Detienen a un hombre en la investigación por la muerte de Laura Luelmo tras un movimiento sospechoso

Continúa la investigación para esclarecer la causas de la muerte de la joven Laura Luelmo en El Campillo (Huelva). La Guardia Civil ha detenido este martes a Bernardo Montoya, hermano gemelo de un vecino de la joven zamorana tras un movimiento sospechoso dentro de la investigación, según ha podido confirmar Europa Press. No obstante, no hay pruebas definitivas de su implicación en el crimen. En estos momentos los agentes se encuentran haciendo un registro en la calle Córdoba, donde vivía Laura y también Luciano Montoya, quien ya está descartado como sospechoso porque el 12 de diciembre, día de la desaparición de la joven, se encontraba interno en la prisión de Ocaña (Toledo). El detenido es el hermano de este vecino y ha estado en la cárcel por asesinato y robos.

Laura Luelmo, de 26 años (SosDesaparecidos/Twitter).

Según ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, la detención se ha producido ante el riesgo de fuga y que el hombre ya se encontraba "vigilado y observado" por la Guardia Civil. En las próximas horas o días pasará a disposición judicial. "Ahora habrá que probar su participación y será el juzgado la que determine su proceder. Lo mejor es que seamos prudentes y que la Guardia Civil siga haciendo el magnífico trabajo que está realizando y, una vez que lo pongan a disposición judicial, se pueda probar al menos indiciariamente que ha tenido algún tipo de participación" en los hechos, ha concluido en declaraciones a 'Canal Sur'.

La detención de Bernardo Montoya se ha precipitado por un movimiento sospechoso una vez iniciados los registros, aunque las fuentes no han precisado de qué se trataba. Lo que sí se sabe con total seguridad es que Luciano Moya, señalado por algunos medios como principal sospechoso por sus antecedentes de violencia contra la mujer, no estaba en la zona en el momento de la desaparición de Laura. La cárcel no le concedió el permiso penitenciario que ahora está disfrutando hasta este mismo lunes. por su parte, Bernardo sí se encontraba en libertad cuando desapareció la joven zamorana.

El detenido, de 50 años, llevaba apenas dos meses en libertad tras cumplir dos condenas, según consta en los registros penitenciarios. La primera fue de 17 años y 9 meses por matar en 1995 a una anciana de 82 años en Cortegana, a la que abordó en su casa asestándole varias puñaladas. El caso lo instruyó un juzgado de Aracena. Meses después de cumplir esta condena, ingresó de nuevo en prisión dos años y diez meses por dos robos con violencia.

El cuerpo de Laura, cuyo hallazgo consternó todos, presentaba en la primera inspección ocular un fuerte golpe en la cabeza y, además, los especialistas estudian otras señales de violencia con la duda aún de si son muestras de la agresión que causó la muerte de Laura o si son signos de la manipulación que sufrió el cuerpo para tratar de ser escondido.

La Guardia Civil se ha marcado como prioridad la búsqueda del móvil de Laura Luelmo horas después de hallar el cuerpo de la profesora. Además, se investiga al entorno de la joven zamorana, principalmente a vecinos considerados de interés para la investigación. Un repetidor recogió el miércoles 12 en torno a las 20.00 horas la última señal de su teléfono a nueve kilómetros de su casa de alquiler en la calle Córdoba de El Campillo, pero en dirección contraria en la que se ha encontrado su cadáver.

El objetivo es cruzar esta señal del móvil de Laura con otros teléfonos que también fueran captados por la misma antena de telefonía, a la espera de que la autopsia y las pruebas de ADN del cuerpo y de la ropa de la maestra zamorana arrojen más información sobre las circunstancias que rodean a su muerte.

El cuerpo se halló después de que un voluntario encontrara prendas de una mujer, dando aviso a una patrulla de la Guardia Civil que trabajaba en el dispositivo. Los agentes encontraron a unos 200 metros del lugar del hallazgo de las prendas el cadáver de una mujer aparentemente joven en una zona de terraplén y matorrales. Fuentes de la investigación al tanto de las diligencias que sigue la Guardia Civil, que cuenta en la zona con especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO), han explicado que una de las prioridades es comprobar el relato y las coartadas de diferentes personas, algunas de ellas vecinos de la fallecida.