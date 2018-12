Confirmado: el cuerpo sin vida hallado en El Campillo es de Laura Luelmo

La noticia ha consternado a los vecinos de El Campillo, en Huelva. El cadáver encontrado esta mañana en la zona rastreada para dar con Laura Luelmo pertenece a la joven de 26 años y natural de Villabuena del Puente (Zamora), que se había trasladado el pasado 4 de diciembre hasta la localidad onubense porque había empezado a trabajar de profesora dando clases de Plástica en un instituto de Nerva, un pueblo cercano, así lo ha confirmado la Asociación Unificada de Guardias Civiles a través de Twitter. La buscaban desde el pasado miércoles. Por el momento no se ha llevado a cabo ninguna detención.

Laura Luelmo desapareció el pasado miércoles, 12 de diciembre (Europa Press).

El terrible hallazgo ha tenido lugar este mediodía. Un vecino de la localidad se ha topado con el cuerpo a unos cuatro kilómetros del núcleo poblacional, entre unos matorrales, una zona que iba a ser batida hoy mismo, aunque no ha sido hasta hace unos minutos cuando la Guardia Civil ha podido confirmar su identidad. Más de 200 voluntarios se habían movilizado para buscar a la joven desde el pasado 12 de diciembre, cuando se le perdió el rastro después de que saliera a correr. El delegado del Gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha sido el responsable de confirmar el hallazgo, aunque en un primer momento no ha querido aventurarse a confirmar si se trataba de la joven. La investigación continúa y se sigue buscando el teléfono móvil de la profesora y otros indicios que puedan ser hallados en la zona, de ahí la medida de solicitar a los medios que no difundan el lugar exacto donde apareció el cadáver.

RELACIONADO: Toda la información sobre la desaparición de Laura Luelmo

"A las 12.00 horas ha llamado una persona que estaba paseando por el campo alertando de la localización de un cuerpo, hallazgo que la Guardia Civil ya ha confirmado", remarcaba Deliz. Ahora, los investigadores tratarán de averiguar las causas de la muerte e intentarán llevar a cabo la detención del posible autor o autores en caso de que se trate de un crimen y no de un accidente.

RELACIONADO: El mismo equipo que encontró a Diana Quer investiga el caso

Del mismo modo, el delegado del Gobierno en Andalucía ha explicado que un equipo de la Unidad Científica de la Guardia Civil se ha trasladado desde Madrid hasta El Campillo para realizar la investigación correspondiente, de manera que la zona se está acordonando para buscar pistas y "cualquier prueba para aclarar lo sucedido". La familia de Laura Luelmo ya ha sido informada, y le han trasladado "todo el cariño y respeto" en nombre de la Delegación del Gobierno, de la Guardia Civil, de los efectivos y vecinos que han colaborado en la búsqueda y expresamente el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esta misma línea, ha incidido en que "no se elucubre alrededor de la investigación" al objeto de no entorpecerla. Según ha proseguido, se trata de "en el menor espacio de tiempo localizar al culpable, si es que existe, y antes de eso, ver qué ha podido sucederle a esta persona que está localizada". Ahora, queda también por determinar si ha sido una muerte accidental o violenta e iniciar la búsqueda de un culpable, en el caso de que haya sido violenta, ha concluido Gómez de Celis, que ha pedido prudencia y cautela, incidiendo en que "ahora hay que darle apoyo a la familia" y hay que tener "confianza plena" en la Guardia Civil.

Laura Luelmo salió a correr en la tarde del pasado miércoles, 12 de diciembre, y la última señal emitida por su móvil la situaba ese mismo día a nueve kilómetros del municipio onubense donde residía desde el pasado 4 de diciembre. La joven, de 26 años y natural de Villabuena del Puente (Zamora), residía en El Campillo porque había empezado a trabajar de interina dando clases de Plástica en un instituto de la vecina localidad de Nerva.