¡Brava! La española Cristina Ramos gana 'La Voz México'

La cantante grancanaria Cristina Ramos ha ganado este domingo 'La Voz México'. Lo ha hecho cantando el éxito de Queen 'The Show Must Go On', una interpretación con un acento especialmente lírico mezlcaro con ópera que ha dejado a todos hipnotizados. La actuación le ha servido para hacerse con la victoria junto a su 'coach' el cantante Carlos Rivera. Con un aspecto rockero, la grancanaria recibió emocionada los elogios de todo el jurado formado por el mexicano Rivera junto a la española Natalia Jiménez (La Quinta Estación), Maluma y Anitta.

Cristina Ramos, la española que ha ganado 'La Voz México' (@lavozmexico/Instagram)

Ramos no pudo evitar emocionarse al terminar su apoteósica actuación, y es que, según explicó, la canción de Queen que interpretó "significa mucho" para ella: "Eres Bárbara", repetía Natalia Jiménez. Por su parte el colombiano Maluma también defendió que "de eso se trata" La Voz, de "encontrar estas voces magníficas" y la felicitó por su "evolución" durante el programa, anticipando su victoria asegurando que era "de las mejores voces" del formato televisivo. "¡Bravo Cristina!", le repetía Carlos Rivera.

La relación de Rivera y Ramos se consolidó cuando éste la 'robó' del equipo de Natalia Jiménez. Después de la victoria, le preguntaron a la canaria qué le había dicho su compatriota tras la victoria teniendo en cuenta que la dejó marchar: "Natalia siempre me ha apoyado. Me dice que soy una bestia parda y que doy miedito", recordó emocionada. "Aún no me lo creo", aseguró Cristina, quien reconoció que aún "no" sabe qué le depara el futuro: "No sé, tenemos que ver". Sobre la marcha, Carlos Rivera, a su lado, aseguró que su "compromiso con todos los participantes que estuvieron" en su equipo era "el de ayudarles más allá" del programa.

"Porque yo sé lo difícil que es. El 'reality' verdadero empieza cuando termina el programa. Viene mañana cuando ella se despierte. Y yo quiero estar también con ella en todo lo que se pueda. Ojalá tuviéramos una varita mágica, pero ahí estaremos, con consejos, con escenarios abiertos para cuando ella quiera y con todo", afirmó. La alianza del mexicano y la española se forjó casi desde el principio impulsada por una trayectoria que ofrece ciertos paralelismos entre ambos que tanto el programa como los propios Ramos y Rivera han puesto a menudo encima de la mesa.

En la entrevista previa al concierto emitida durante la final, Ramos afirmó: "Tengo un 'feeling' contigo por quién eres, por tu trayectoria, porque eres un reflejo de lo que quiero ser: una persona, humilde y sencilla, cercana, que quiere dedicarse a lo que ama, que es cantar".

La final de La Voz México, en 'Televisa', estuvo también protagonizada por la actuación de una nutrida representación de músicos internacionales como Eros Ramazzotti, Paulina Rubio, Reik y Mon Laferte, quienes cantaron con los finalistas.