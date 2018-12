Sandra Gómez, la teniente alcalde de Valencia, hospitalizada tras el ataque de dos perros peligrosos

Enorme susto para Sandra Gómez, actual teniente alcalde de Valencia y candidata socialista a la alcaldía de la ciudad. La joven política se encuentra ingresada en el Hospital Clínico de la localidad tras haber sufrido este domingo el ataque de dos perros peligrosos. Al parecer, ha sufrido graves heridas en la mano derecha como consecuencia de las mordeduras que le han afectado al nervio y por las cuales deberá ser intervenida en las próximas horas.

Sandra Gómez tendrá que estar un tiempo en recuperación (@sandra.gomez.lopez / Instagram)

Todo sucedió cuando Gómez se encontraba junto al paseo marítimo de la ciudad paseando a su propio perro, Pep. Según ha contado a 'Las Provincias', los perros que les atacaron "iban sueltos y sin bozal, se abalanzaron sobre Pep y comenzaron a arrastrarlo tras moderlo en el cuello". La concejal se echó sobre su perro para protegerlo y entonces fue cuando la atacaron a ella.

"Me mordieron la mano y no soltaban, yo me protegía la cara porque era lo que más temía". Confiesa que hasta que logró soltarse pasó mucho miedo y que ahora le han dicho que la recuperación será larga. También ha sufrido el desprendimiento casi completo de un dedo meñique. "El médico me ha dicho que mínimo un mes de baja y otro mes para completar la recuperación". Ella espera poder reponerse antes.

Sanda Gómez posa con su perro Pep por el Día de los Animales (@sandra.gomez.lopez / Instagram)

Los perros que atacaron a la concejala y su perro eran de la raza american staffordshire terrier, considerada peligrosa. Se da la circunstancia de que Gómez es una gran amante de los animales que a menudo comparte en su perfil de Instagram imágenes de su perro Pep, un golden retriever que tras el ataque tiene también alguna herida en el cuello, aunque de gravedad menor.