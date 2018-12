Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en la zona donde se busca a Laura Luelmo

Los equipos de búsqueda que estaban rastreando las proximidades de la localidad onubense de El Campillo han encontrado a mediodía el cuerpo sin vida de una mujer. Aún no se ha confirmado que se trate de Laura Luelmo, la joven profesora de 26 años que desapareció el pasado miércoles cuando salió a correr. Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas el delegado del Gobierno de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que ha confirmado el hallazgo del cadáver, si bien "aún no se puede certificar que sea el de Laura", ha insistido.

Centenares de vecinos se sumaron a las tareas de búsqueda (Europa Press)

"A las 12:00 horas ha llamado una persona que estaba paseando por el campo alertando de la localización de un cuerpo, hallazgo que la Guardia Civil ya ha confirmado", ha remarcado Celis. Ahora la prioridad de los investigadores es la identificación del cadáver, la determinación de las causas de la muerte y, en su caso, la detención del posible autor o autoressi se trata de un crimen y no de un accidente, circunstancia que está aún por aclarar.

Laura Luelmo desapareció el pasado miércoles, 12 de diciembre (Europa Press).

Según ha indicado el delegado, la familia de Laura Luelmo ya ha sido informada sobre este hallazo, a la que ha trasladado "todo el cariño y respeto" en nombre de la Delegación del Gobierno, de la Guardia Civil, de los efectivos y vecinos que han colaborado en la búsqueda y expresamente el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha señalado que aún no está certificado la identidad del cadáver, por lo que ha pedido cautela y respeto a la hora de abordar todo lo que concierne a este asunto. En esta misma línea, ha incidido en que "no se elucubre alrededor de la investigación" al objeto de no entorpecerla. "La investigación en estos momentos se centrará en este cuerpo localizado", ha proseguido Gómez de Celis, que ha incidido en que hay que confiar en el trabajo de la Guardia Civil y ha señalado que la zona donde se ha hallado el cuerpo se encontraba dentro del amplio radio de búsqueda establecido.

Según ha proseguido, se trata de "en el menor espacio de tiempo localizar al culpable, si es que existe, y antes de eso, ver qué ha podido sucederle a esta persona que está localizada". Aunque aún no se pueda certificar que sea Laura Luelmo, "todos los indicios así lo indican", ha zanjado, sin querer especificar la zona donde se ha hallado el cuerpo para que ésta sea acordonada y se pueda investigar "milímetro a milímetro". "Lo primero que hay que aclarar es si es Laura o no, si ha sido una muerte accidental o violenta e iniciar la búsqueda de un culpable, en el caso de que haya sido violenta", ha concluido Gómez de Celis, que ha pedido prudencia y cautela, incidiendo en que "ahora hay que darle apoyo a la familia" y hay que tener "confianza plena" en la Guardia Civil.

Laura Luelmo salió a correr en la tarde del pasado miércoles, 12 de diciembre, y la última señal emitida por su móvil la situaba ese mismo día a nueve kilómetros del municipio onubense donde residía desde el pasado 4 de diciembre. La joven, de 26 años y natural de Villabuena del Puente (Zamora), residía en El Campillo porque había empezado a trabajar de interina dando clases de Plástica en un instituto de la vecina localidad de Nerva.