La información falsa que ha desmentido la Guardia Civil en relación con la búsqueda de Laura Luelmo

Nada se sabe de Laura Luelmo desde el pasado miércoles, cuando salió a correr en El Campillo (Huelva). La joven de 26 años vivía en esa localidad desde el 4 de diciembre, ya que había conseguido trabajo como interina en el instituto de Nerva. Desde que se le perdió el rastro, hubo rumores insistentes que hablaban de la desaparición, el mismo día, de un hombre con antecedentes penales por asesinato y violación. El coronel jefe de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, ha desmentido estas informaciones y ha asegurado que no hay "ningún sospechoso número uno".

Los responsables de la investigación de la Guardia Civil estudian los planos de la zona para dirigir la búsqueda (Europa Press).

Según cuenta la prensa local, el coronel jefe ha explicado que se están diciendo "muchas cosas inciertas estos días en redes sociales" y ha asegurado que la Gurdia Civil "ha estado en contacto" con el hombre al que hacen referencia esos rumores, por lo que, ha insistido, "cualquier persona puede ser sospechosa". Por eso, de momento, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis menos una: que Laura se fuera voluntariamente. Creen que es una desaparición forzada y la búsqueda de la joven se ha intensificado hasta el punto de que no se ha suspendido la madrugada de este lunes. También se trabaja con la hipótesis de que haya podido sufrir un accidente "Todavía tenemos la esperanza de encontrarla viva", ha explicado Ezequiel Romero.

RELACIONADO: Toda la información sobre esta desaparición que tienen vilo a Huelva

La joven procede de Villabuena del Puente, localidad de la comarca zamorana de La Guareña, de la que eran sus abuelos maternos y de donde es también su novio, Teófilo Jiménez, que se ha desplazado hasta El Campillo para colaborar en las labores de búsqueda. Laura Luelmo vivía en El Campillo desde hace unas semanas, después de que el pasado 4 de diciembre se incorporara a la plantilla del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Vázquez Díaz de Nerva, un pueblo cercano, para cubrir una vacante de la especialidad de Plástica. El pasado miércoles por la tarde abandonó la vivienda en la que residía ataviada con ropa deportiva. Su móvil la sitúa por última vez a las 20:00 horas de ese mismo día a unos nueve kilómetros del El Campillo.

RELACIONADO: Las principales hipótesis con las que trabaja la Guardia Civil

El operativo de búsqueda ha estado coordinado por el capitán de la Guardia Civil Antonio Jiménez Cordero y la teniente María Molina, y en él han participado a lo largo de este fin de semana tanto agentes forestales como bomberos de diferentes localidades, Protección Civil, perros cinológicos y asociaciones de motos, de cazadores, de perros de búsqueda y ciclistas, además de efectivos de Policía Nacional adscritos a la Junta de Andalucía.

RELACIONADO: La señal del móvil, el último rastro de Laura Luelmo

También policías locales de los municipios onubenses de Aracena, Punta Umbría, Riotinto y El Campillo, además del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva, así como cazadores de la zona y miembros de la Benemérita y la Policía Nacional que estaban de descanso o vacaciones y que también se han agregado a la búsqueda, según han explicado desde el Instituto Armado.

La joven, de 26 años, está desaparecida desde el pasado 12 de diciembre (sosdesaparecidos/Twitter).

Tanto voluntarios como asociaciones que se han integrado al dispositivo en las últimas horas han estado desde este sábado "haciendo batidas a nivel periférico en torno a la localidad y en algunos puntos concretos", según han explicado desde la Guardia Civil, que insiste a estas personas que si ven algo den la voz de alarma pero no toquen nada para no contaminar ni destruir pruebas. Este domingo, al haber realizado ya inspecciones alrededor del pueblo, se ha decidido usar vehículos a motor que cada voluntario ha llevado de forma particular "para ampliar el radio" de búsqueda, y además "se ha realizado un rastreo a pie con un grupo más minoritario".