Lotería de Navidad 2018 : ¿Compartes un décimo? Esto es lo que tienes que hacer para evitar disgustos

Compartir gastos y compartir premio. No es raro recurrir a la compra entre varias personas de un décimo de Lotería de Navidad como forma de ahorrar y a la vez tener la oportunidad de poder elegir varios números diferentes. Además, a más décimos, más posibilidades de ganar. Aunque no hay que pensar mal, es importante saber qué hacer para evitar líos a la hora de repartir el premio, ya sea el Gordo o cualquier otro. Esto es lo que recomienda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU):

1. DEJAR CONSTANCIA DE QUIÉNES PARTICIPAN EN EL DÉCIMO

Un décimo de Lotería es un documento al portador, es decir, que el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. Si compartes un décimo debes fotocopiarlo y entregar a cada participante una copia firmada (con el nombre y DNI) en la que se indique que la persona juega ese número, serie, fracción y sorteo, una cantidad de euros determinada. Por WhatsApp o email también se pueden compartir los décimos. ¿Cómo? Enviando una foto de éste, aunque solo será válido siempre y cuando aparezcan los datos del depositario, participantes y la participación de cada uno. No obstante, es un medio poco recomendable para dejar constancia de que se está compartiendo un premio (en caso de que toque) ya que se puede argumentar en un posible juicio que se trata de pruebas manipuladas.

Si se va a cobrar un premio compartido, la OCU señala que hay que identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. Los bancos pueden abonar el premio entero en la cuenta de la persona que ya es titular y que después repartirá según lo convenido, y algunas entidades ofrecen la posibilidad de pagar directamente a cada participante mediante cheque o transferencia. Ten en cuenta de que en caso de que una persona lo cobre y se encargue de hacer el reparto, estaría obligado a pagar el impuesto de donaciones.

2. ¿Y SI MI PAREJA ME DEJA DESPUÉS DE GANAR UN PREMIO?

Tampoco es cuestión de ponerse en lo peor, pero no sería la primera vez que una pareja rompe justo después de ganar un premio de Lotería de Navidad, así que lo mejor será ser precavidos. Si no os habéis casado, debéis seguir todos los pasos anteriores. Si estáis casados, la cosa cambia y además depende de el régimen en el que os encontréis:

-Casados en régimen de gananciales: Por ley a cada cónyuge le corresponde la mitad del premio (incluso aunque lo haya comprado sin contar contigo).

-Casados en régimen de separación de bienes: el premio es de quien haya comprado el décimo. Si lo habéis comprado entre ambos, solo hay que seguir los pasos anteriormente explicados (fotocopia, proporción jugada y datos de cada participante).

3. RECOGE Y PAGA EL DÉCIMO ANTES DEL SORTEO

Muchas personas encargan Lotería de Navidad a amigos o familiares que, por ejemplo, viven en otras ciudades. Es fundamental que hagas el intercambio o recojas el encargo (y lo pagues, claro) antes del sorteo. Después, será muy complicado demostrar que es tuyo si no lo tienes en tu poder y si ni siquiera has pagado tu parte.

4. MÁS RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

-Si te roban el décimo o lo pierdes: Es muy importante que acudas cuanto antes a interponer una denuncia. Deberás aportar la mayor cantidad de información y de pruebas posibles (alguna foto con el décimo, fotocopias si lo compartías con más personas...). Y también tendrás que explicar, con cuantos más detalles mejor, cómo se produjo la pérdida o el robo y en qué circunstancias. Si, además, eres capaz de decir cuál es el número con el que jugabas, la serie y la fracción, mejor que mejor.

-Si se te estropea el décimo: ¿Tu perro tenía hambre y se lo ha comido? ¿Tu hijo ha dejado volar su imaginación y lo ha destrozado? No te preocupes, puede que no esté todo perdido. Eso sí, no intentes recomponerlo por ti mismo: debes enviarlo en un sobre de plástico a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que será quien determine si se puede cobrar o no el premio. Si su estado es tan lamentable que es irreconocible, lo mandará a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que dará un veredicto final.