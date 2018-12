'Cold War' arrasa en los premios de Cine Europeo 2018

La gala de entrega de la 31 edición de los Premios de Cine Europeo, celebrada este sábado en Sevilla, ha coronado a la película de Pawel Pawlikowski, Cold War, al llevarse los principales premios, incluyendo Película, Director, Guión y Actriz. La ceremonia ha sido retransmitida por La 2 de Televisión Española, y ha congregado a los rostros más importantes del cine europeo, además de contar con la presencia del ministro de Cultura, José Guirao, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Cartel de 'Cold War' (Europa Press).

PRINCIPALES CATEGORÍAS

Película: Cold War, de Pawel Pawlikowski

Director: Pawel Pawlikowski, por Cold War

Guión: Pawel Pawlikowski, por Cold war

Actriz: Joanna Kulig, como Zula en Cold War

Actor: Marcello Fonte, como Marcello en Dogman

'European discovery' - premio Fipresci: Girl, de Lukas Dhont

Largometraje de animación: Another Day of Life, de Raúl de la Fuente y Damian Nenow

Documental: Bergman - A year in a life, de Jane Magnusson

Comedia: The death of Stalin, de Armando Iannucci