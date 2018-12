El Gobierno asegura que no hay 'censura previa' sobre temas a abordar con Quim Torra

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado hoy que no hay "ninguna delimitación" sobre los temas a tratar en una posible reunión del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el presidente catalán, Quim Torra, el próximo día 21 en Barcelona, ya que "no hay censura previa" a este respecto. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celaá se ha referido de esta manera a la posibilidad de que Torra pudiera hablar de autodeterminación en este encuentro, y ha puntualizado que, en todo caso, Sánchez hablará sobre "el encauzamiento del conflicto para Cataluña que no es otro que diálogo dentro de la Constitución.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá; durante la rueda prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. (EFE)

Sobre la posibilidad de que en este encuentro participen otros miembros del Gobierno o de la Generalitat, Celaá ha manifestado que, en principio, el formato que avala el Gobierno es de una reunión solo "entre dos presidentes", aunque aún no hay ningún diseño previsto y las agendas están abiertas.