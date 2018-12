Carmen López, la joven asturiana que es ciega y ha hecho historia surfeando 'de oído'

Justo en la cresta de la ola, ahí se encuentra Carmen López gracias a su esfuerzo y su capacidad de superación. Tiene 21 años y nació con un glaucoma congénito. Es ciega pero eso no es impedimento para que la joven asturiana practique su deporte favorito: el surf. Ya de pequeña, explica al diario 'La Nueva España', se pasaba horas y horas en el mar y soñaba con poder practicar ese deporte. "Siempre me gustó muchísimo, estaba todo el día en el agua, la arena para mí era un tránsito', cuenta. Su discapacidad no fue más fuerte que su pasión y por eso se ha convertido en la primera española invidente que compite en el Mundial adaptado de Surf, que se celebra desde este jueves en La Jolla (California).

Carmen López es ciega pero no su pasión por el surf ha podido más que su discapacidad (Captura de pantalla de La Nueva España)

Muchas personas se preguntan cómo es posible que se mantenga encima de la tabla y sepa cuándo debe ponerse de pie para cabalgar las olas, pues bien, Carmen ha aprendido a escuchar al mar, surfea "de oído". Su monitor, Lucas García, es su gran apoyo dentro del agua. Para asegurarse de que todo va bien, le avisa cuando las olas están en el punto exacto, aunque sabe que Carmen puede hacerlo bien sola. Ella confía plenamente en él. "Me anima, me lo paso muy bien con él", explica al diario asturiano. "Teniendo una discapacidad visual tener el apoyo de alguien en quien puedas confiar es fundamental", reconoce la joven.

Cuando está en el agua, Carmen se siente segura. "Me siento libre, tranquila. Somos yo y la ola" cuenta ante las cámaras de Antena3 Deportes. Para entrenar coge dos autobuses diarios: uno de Oviedo a Avilés y otro hasta Salinas. Aunque sabe que lo hace bien y que tiene el apoyo de Lucas, reconoce que "al mar siempre hay que tenerle respeto porque estamos en un medio que no es el nuestro. Pero no tengo miedo, siempre estoy con gente y sé que no me va a pasar nada", explica.

La joven asturiana sabe escuchar al mar (Captura de pantalla de Cuatro)

Comenzó a practicar este deporte en 2012. Los chicos de la Federación de Surf del Principado, con la modalidad adaptada, la animaron a seguir practicando. Seis años después ha roto barreras y ha viajado hasta California para participal en el Mundial de Sur Adaptado. Reconoce que lo que más esfuerzo le supone no es surfear sino salir a dar un paseo. La pésima o nula señalización y adaptación de la calle para las personas como ella es un problema al que tiene que enfrentarse día a día. Ahora, se prepara también para participar en la olimpiadas de 2024. Todo un ejemplo de superación.

