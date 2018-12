Un joven se juega la vida trepando por una fachada para salvar a una mujer agredida por su pareja en Zaragoza

Mohamed K., de 29 años de edad, no dudó ni un instante. Cuando comenzó a escuchar los gritos desesperados de una mujer desde la ventana de su vivienda en el barrio zaragozano de La Almozara, supo que tenía que ayudar. Y, de hecho, su intervención fue providencial: la mujer se encontraba aterrada por una agresión de su pareja y parecía dispuesta a saltar por la ventana, al vacío. En un heroico gesto, Mohamed se encaramó al edificio y trepó por la fachada para rescatarla.

Mohamed K. no dudó en trepar por la fachada del edifcio sdonde una mujer estaba siendo agredida (Captura de pantalla / Heraldo.com)

Fue el momento en el que todos los presentes respiraron aliviados. Según cuenta el 'Heraldo de Aragon', los hechos sucedieron poco después de las 17.00 horas y, ante los gritos, los vecinos se habían arremolinado bajo la vivienda y habían llamado al 091. La tensión era enorme, después de que algunos de los presentes vieran cómo, cuando la mujer se asomó por primera vez, un hombre la arrastró con violencia por la espalda. Incluso le pasó por el cuello la cuerda de la persiana, a punto de estrangularla.

Posteriormente la mujer volvió a salir a la ventana y se sentó en el alféizar con las piernas hacia afuera. Todos se temieron lo peor... Fue en ese momento cuando llegó Mohamed y se encaramó a la reja del bajo para luego comenzar a escalar la fachada hasta lograr llegar al primer piso, donde residía la pareja.

"Estaba muy asustada y no podía empujarla hacia dentro, así que primero he entrado al piso y después la he metido", cuenta. Durante 25 minutos de enorme tensión el joven medió con el agresor y esperó a que llegara la Policía. "A él lo conozco de coincidir en algún bar y en ningún momento ha tratado de atacarme. Decía que no le había hecho nada a la chica, que había sido una discusión por los chicos". La Policía, no obstante, lo detuvo por un presunto delito de malos tratos, mientras que ella fue trasladada al hospital.

Contento de su acción, Mohamed lamentaba sin embargo su mala suerte: "Siempre que hago algo bueno me pasa a mí algo malo". Y es que, al ir a identificarse con la Policía se dio cuenta de que le habían robado su cartera, que había dejado en el suelo junto con otros objetos personales para poder escalar.