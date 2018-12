Sin rastro del presunto autor del atentado en Estrasburgo, que podría haber salido del país

Más de 700 miembros de las fuerzas de seguridad trabajan para dar caza Chérif Chekatt, el que es actualmente el hombre más buscado de Francia. Es el presunto autor del atentado que dejó tres muertos y más de una decena de heridos el pasado martes en Estrasburgo. La policía francesa mantiene acordonado el barrio de Neudorf, donde se está llevando a cabo un importante registro. Se trata del lugar en el que se le perdió la pista al individuo tras el ataque. No obstante, el número dos del Ministerio del Interior, Laurent Nunez, reconoce que no se descarta ninguna hipótesis, ni si quiera la de que Chekatt ya no se encuentre en Francia.

Por ahora, los agentes peinan la ciudad en busca del presunto autor, incluso vigilan la frontera con Alemania. En caso de que siguiera en Estrasburgo, Neudorf -el barrio en el que viven sus padres y donde él creció- continúa blindado, según la cadena 'BFMTV', y un perro adiestrado de la gendarmería encontró su rastro entre sus calles, aunque el seguimiento de éste no dio ningún resultado. También se ha buscado el coche de la madre del fugitivo, que podría haber utilizado en su huida. Además, se ha detenido a una quinta persona de su entorno.

Los padres y dos de los hermanos de Chekatt fueron arrestrados la misma noche del atentado y aún continúan en dependencias policiales, donde están siendo interrogados. Los investigadores se interesan, en particular, por uno de sus hermanos, cercano a medios salafistas de Estrasburgo. Por otro lado, el periódico 'Le Figaro' asegura en su web que la Policía está registrando en paralelo el domicilio de una de sus hermanas en París, donde tiene una consulta médica.

La última víctima mortal ha sido ya identificada como un hombre afgano que se dirigía junto su mujer y sus tres hijos al mercado de Navidad cuando resultó alcanzado por una de las balas disparadas por el autor del ataque. Las otras dos son un residente local, que esperaba a su mujer y su hijo frente a un restaurante de la zona, y un turista tailandés de 45 años. De los trece heridos registrados, cinco continúan en estado grave, según ha informado la perfectura de Gran Este y Bajo Rin.

Fichado por su radicalismo, que los investigadores creen que se afianzó en su última estancia en prisión a finales de 2015, el sospechoso es un delincuente común, condenado 27 veces por robos o actos violentos. Las autoridades han reforzado la vigilancia en las calles de las grandes ciudades, con 1.300 militares suplementarios durante el periodo navideño.