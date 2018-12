La brillante idea de una profesora para enseñar a sus alumnos el verdadero sentido de la Navidad

Una profesora de Escocia se ha hecho conocida después del solidario y honrado gesto que ha tenido con sus alumnos por Navidad. Kate McLaughlan, como se llama la mujer, está acostumbrada a recibir infinidad de regalos por parte de los niños a los que da clase cada año por estar fechas. Flores, maquillaje, bombones... ni los padres ni sus hijos escatiman en detalles para agradecer a McLaughlan la labor que hace con los peques. Después de reflexionar, a la mujer se le ocurrió una generosa idea para que otras personas, que realmente lo necesitan, reciban regalos o donaciones por estas fechas.

La 'profe' McLaughlan (a la derecha) y sus alumnos (Inverclyde/Facebook).

Para informar a los padres, Kate McLaughlan escribió una carta sugiriéndoles a todos aquellos que tuvieran pensado hacerle un regalo que dieran ese dinero a un banco de alimentos. Además, le pareció una buena forma de enseñar a los niños cuál es verdadero sentido de la Navidad. En la carta, la 'profe' comienza contando que esta es su época favorita del año y que siempre se siente desbordada por todos los regalos que recibe de sus alumnos, por eso les pide que este año no le compren nada. "Realmente disfruto de mi trabajo y me siento afortunada de estar con vuestros hijos cada día", explica. "Me gustaría utilizar esta oportunidad para continuar con el tema que trata el colegio sobre Responsabilidad Social y animar a los niños a participar".

McLaughlan anima a los padres y a los niños a participar en las iniciativas del banco de alimentos Inverclyde Foodbank. Para ello, la mujer se ofrece a darles un sobre en el que ellos podrán depositar el dinero que quieren donar para la organización. "Por favor, no os sintáis obligados a donar", añade, para que tampoco piensen que les está presionando a hacerlo. "Solo es una forma de enseñar a los niños el espíritu de dar a los demás y ser amable". La profesora indica en la carta que la recaudación finaliza en la semana del 17 de diciembre. Después, contará el dinero y los niños harán una lista de la compra. La pedirán online y la donarán al banco de alimentos local.

RELACIONADO: Gracias al emotivo gesto de un cartero, el pequeño Jaspe pudo felicitar a su padre fallecido

Igualmente, la profesora indica que si los peques quieren hacerle algún dibujo o Christmas navideño como regalo, lo aceptará encantada. Según ha explicado la mujer a la 'BBC', todos aceptaron su propuesta con agrado. Linsey Milloy, una de las mamás que publicó la carta en Facebook, cuenta a ese medio que al recibirla pensó que era "un gesto muy bonito" y que "está está dando un gran ejemplo a los niños desde bien pequeños". La publicación en la que Milloy difundía el gesto de Kate rápidamente se hizo viral. "No solo es algo muy generoso, sino un gran ejemplo para nuestros hijos también", indicaba la madre en la publicación.

RELACIONADO: Más noticias de interés humano

Fraser Donaldson, que dirige el Inverclyde Foodbank explica a la 'BBC' que muchas personas recurren al servicio de la organización en Navidad. "Muchos de ellos dicen que no podrían celebrar la Navidad sin la ayuda del banco de alimentos", comenta. "Sentarse juntos a comer el día de Navidad es algo que muchas familias damos por hecho pero muchos de nuestros usuarios no pueden y lo que reciben del banco hace que sea posible para ellos".