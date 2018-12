Gloria Ramos, primera actriz con discapacidad intelectual nominada a un Goya

Gloria Ramos, una de las protagonistas de la película 'Campeones' es la primera actriz con discapacidad intelectual nominada a los premios Goya en la categoría de 'Mejor Actriz revelación'. La cinta cuenta en total con once nominaciones, entre ellas a la ’Mejor Película' y la 'Mejor dirección’, que corre a cargo de Javier Fesser.

Gloria Ramos, en una entrega de premios celebrada en octubre en Madrid (Gtresonline).

"Quiero saludar a Paco León, querría trabajar con él", ha afirmado Ramos nada más conocer las propuestas de la Academia de Cine para la 33ª edición de los galardones, donde también ha manifestado su deseo de que Javier Fesser haga una segunda parte de la cinta.

RELACIONADO: La lista completa de nominados a los premios Goya 2019

Desde Plena Inclusión, la organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y que ha colaborado estrechamente con el equipo de la película, celebran las nominaciones de la cinta de Fesser y, en particular la de la actriz Gloria Ramos con síndrome de Down. "Es el reconocimiento al talento que ha estado escondido mucho tiempo y que no ha tenido la posibilidad de expresarse, como es el de las personas con discapacidad, que nos estábamos perdiendo", ha afirmado el presidente de Plena Inclusión, Enrique Galván, a Europa Press.

La actriz, en el Festival de San Sebastián de este año (Gtresonline).

A su juicio, la candidatura de esta actriz traslada el mensaje a la sociedad española de que "hay que generar oportunidades y vías de apoyo para que todas las personas puedan ser lo que son y ofrecer sus capacidades". Asimismo, ha destacado la naturalidad, vitalidad y capacidad de transmitir de esta actriz, "muy necesaria para una sociedad afectada por la desilusión, el miedo y el individualismo".

RELACIONADO: Más noticias sobre los premios Goya en Hola.com

El productor de 'Campeones', Luis Manso, ha asegurado que las once nominaciones han superado sus expectativas: "Ya se demostró con la selección para los Oscar que hay un matrimonio entre 'pelis' que triunfan y la Academia de Cine". Para Manso, el éxito de la taquilla y la calidad son "compatibles" y demuestra "la madurez de la Academia". Según ha recordado, la película lleva recaudados 19,3 millones, sigue en salas y hace una semana remontó en copias. "Quizás esto lo reactive. todo son alegrías", ha apostillado.

Los protagonistas de 'Campeones' posan con el productor Álvaro Longoria (Gtresonline).

"DESDE PEQUEÑA QUERÍA SER ACTRIZ"

En una reciente entrevista con Europa Press, Ramos aseguraba que desde pequeña siempre ha querido ser actriz y que una de sus películas favoritas es 'Piratas del Caribe'. "Me encantan las pelis de piratas, de hecho tengo una bandera pirata en mi dormitorio", apuntaba esta joven que también insistía en que para ser actriz o actor hay que "estudiar mucho". 'Campeones' le ha cambiado la vida y, según contaba, se ha hecho "famosa". En la tienda de deportes en la que trabaja, en la Gran Vía, entra "muchísima gente" preguntando por ella para hacerse fotos o pedirle autógrafos. "Aquí estoy yo para hacer cosas diferentes", afirmaba convencida Ramos, para añadir que "la alfombra roja" de los Oscar es uno de sus "sueños".