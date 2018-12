Las emotivas palabras del padre de Grace Millane, la joven británica asesinada el día de su cumpleaños en Nueva Zelanda

La imposibilidad de contactar con ella puso en alerta a toda la familia. Grace Millane, la joven de 22 años hija del millonario británico David Millane, estaba disfrutando de un año sabático después de graduarse en la universidad cuando fue asesinada. Desapareció el pasado 1 de diciembre en Auckland (Nueva Zelanda) y su cadáver fue encontrado el pasado domingo en una cuneta en las afueras de la ciudad. Su padre participó ayer en una emotiva ceremonia maorí en el lugar en el que su cuerpo fue hallado, y también ha compartido un emotivo comunicado agradeciendo la ayuda y el apoyo recibido en estos duros momentos.

David Millane, derrotado al anunciar la desaparición de su hija (Getty Images)

A través de la página de Facebook de la Policía de Nueva Zelanda, David Millane y su familia reconocen que "nuestro mundo entero se volvió del revés" cuando descubrieron que su pequeña estaba en paradero desconocido. "Gill, Michael, Declan y yo queremos agradecer sinceramente a todos los involucrados y expresar nuestro más profundo agradecimiento", señalan. "En esta difícil situación, en la que todo el mundo se convierte en héroe, es complicado señalar solo a unas pocas personas".

RELACIONADO: El misterioso crimen de Grace Millane, la hija de un millonario británico, el día de su cumpleaños

La familia también tiene un mensaje para todos aquellos que puedan sentir miedo tras el crimen: "Esperamos que lo que le haya sucedido a Grace no disuada a nadie de aventurarse en el mundo y descubrirse a sí mismos". "Finalmente, nos gustaría agradecer a la gente de Nueva Zelanda por sus muestras de amor, numerosos mensajes, homenajes y compasión", escriben. "Grace no nació aquí y solo iba a estar unas semanas, pero la habéis acogido en vuestros corazones y, de alguna manera, siempre será un Kiwi (así es como se les llama a los habitantes del país)".

Grace y su hermano Declan posan sonrientes el día de la graduación de ella (@declan_millane/Instagram)

Su hermano Declan, roto de dolor, también le ha dedicado un emotivo mensaje en Instagram. "You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away", son los versos de la canción de la figura del country Johnny Cash que el joven le dedica a su hermana. "Tú eres mi rayo de luz, mi único rayo de luz. Me haces feliz cuando el cielo está gris. Nunca sabrás querida, cuánto te quiero. Por favor no te lleves lejos mi rayo de luz", es la traducción del mensaje, unas palabras que, con mucho cariño, representan el enorme amor que sentía hacia su hermana Grace.

Junto al texto, acompañado por corazones y estrellas, Declan comparte seis imágenes de él junto a la joven. Siempre sonrientes y juntos, como le hubiera gustado permanecer junto a Grace. De pequeños, de fiesta, en la reciente graduación de su hermana pequeña... las imágenes son ahora la mejor forma de poder volver a revivir los mejores momentos que vivieron.

RELACIONADO: Más noticias sobre sucesos en 'Tu Otro Diario'

Entre lágrimas, David Millane, su padre, recordaba a la joven como una chica "radiante", "encantadora" y "volcada con su familia". Lo hacía el pasado viernes durante la rueda de prensa que dio tras su misteriosa desaparición. Este suceso se torna aún más dramático después de saber que el 2 de diciembre Grace cumplió 22 años, el mismo día en el que su familia denunció la desaparición ante la imposibilidad de poder contactar con ella. Al conocer que las autoridades investigaban el caso como un asesinato, la familia quedó "devastada".

La joven Grace Millane en una foto de su Facebook

Por el momento, un joven de 26 años ha sido detenido como sospechoso del crimen y las últimas informaciones que la Policía ha revelado señalan que el cuerpo de Grace fue hallado "intacto" y están buscando un arma, que podría ser una espada y que estaría relacionada con su asesinato.

Grace Millane acababa de graduarse en la Universidad de Lincoln, en Essex, y decidió tomarse un año sabático para conocer el mundo. El 20 de noviembre, llegó a Auckland procedente de Perú. Su soñada aventura se truncó el mismo día de su desaparición, ya que los investigadores creen que su asesino acabó con su vida el 1 o, como mucho, el 2 de diciembre, aunque su cuerpo no apareció hasta una semana después.