Theresa May se enfrenta a una moción de confianza por parte de sus propios diputados

La primera ministra británica, Theresa May, tendrá que enfrentarse este miércoles a una moción de confianza después de que el Partido Conservador, recibiese las cartas necesarias para iniciar ese proceso, anunció el Comité 1922, que reúne a este grupo en la Cámara de los Comunes. El presidente de ese comité, Graham Brady, ha recibido las 48 misivas necesarias de los diputados para convocar la votación. La votación se celebrará entre las 18.00 y las 20.00 GMT de este miércoles en la sala número 14 de la cámara baja.

Theresa May afronta una moción de confianza a su liderazgo (EFE/Archivo).

Si Theresa May gana la votación, no podrá realizarse por un año otro proceso similar interno, de acuerdo con las reglas de la formación. "Los votos serán contados inmediatamente después y el resultado será anunciado esta noche", añadió Brady. Si May pierda la votación, la formación en el poder iniciará un proceso interno para elegir a un nuevo líder.

"El umbral del 15% (48 cartas) del grupo parlamentario solicitando un voto de confianza en la líder del Partido Conservador ha sido excedido", añadió el presidente del comité en una nota. Las misivas fueron remitidas en medio de la crisis que vive el Gobierno por la decisión de May de retrasar la importante votación que iba a celebrarse ayer del acuerdo del "brexit" en los Comunes.

La "permier" conservadora decidió postergar la votación, que con seguridad iba a perder, ante el rechazo que el pacto generó entre los diputados "tories" euroescépticos y muchos de la oposición. Ante esta situación, la política inició ayer intensos contactos con líderes europeos a fin de conseguir algún tipo de concesión de la Unión Europea (UE) que permita que el acuerdo supere el trámite parlamentario en Londres.

Tras conocerse el anuncio, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, señaló en su cuenta de Twitter que respaldará a May porque está realizando "actualmente el trabajo más difícil" y añadió que "lo último que el país necesita es un proceso (interno) largo y perjudicial". "El brexit nunca sería fácil pero ella es la mejor persona para asegurar que nos marchamos de la UE el 29 de marzo", agregó Hunt.

El ministro de Interior, Sajid Javid, afirmó, por su parte, que "lo último que el país necesita en este momento en una elección al liderazgo del Partido Conservador" y agregó que apoya a la primera ministra por considerar que "es la mejor persona para asegurar que nos marchamos de la Unión Europea el 29 de marzo".

Por su parte, el presidente y el vicepresidente del euroescéptico e influyente Grupo de Investigación Europeo (ERG, Jacob Rees-Mogg y Steve Baker, afirmaron en una declaración conjunta que "no tolerarán" que la primera ministra haga caer al Gobierno, en clara referencia al interés de algunos partidos de la oposición por presentar una moción de censura contra el Ejecutivo.

"Los conservadores deben ahora responder si quieren estar más cerca de unas elecciones bajo el liderazgo de May. Por el interés nacional, ella tiene que marcharse", agregaron. El mes pasado, algunos diputados conservadores euroescépticos también intentaron reunir misivas para desafiar el liderazgo de May, pero no consiguieron llegar al 15 % de las cartas necesarias.