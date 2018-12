El Gobierno aprobará un nuevo Plan de Derechos Humanos en febrero

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el II Plan de Derechos Humanos el próximo mes de febrero, que dará continuidad al primero, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "El anterior gobierno del PP dejó sin hacer el segundo Plan de Derechos Humanos", ha lamentado Calvo, durante su intervención en la Jornada "70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", a la que asiste el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante su intervención en la jornada "70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos" (EFE)

Calvo ha explicado que el Consejo de Ministros ya ha aprobado un informe para iniciar el trámite de aprobación de este II plan, que ha deseado que cuente con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil."El plan va a procurar que nuestro país siga trasponiendo a nuestro derecho interno los tratados internacionales y los convenios que obligan a los estados del mundo a seguir avanzando en prevenir proteger y hacer realidad los derechos humanos en el planeta", ha señalado Calvo.

La vicepresidenta ha destacado la confluencia de ese aniversario de la declaración de los derechos humanos con los 40 años de la Constitución Española, momento en que "España se alejó de la dictadura, de ese periodo oscuro, para adentrase con la Constitución en una democracia plena, solvente, madura y reputada en el contexto internacional". En este sentido, Calvo ha destacado que el plan reivindicará "el valor de las políticas preventivas" que muestran el compromiso con los derechos humanos en relación con las mujeres.

RELACIONADO: Más noticias sobre Derechos Humanos en 'Tu Otro Diario'

"Con esos criterios y con el trabajo de la red civil, de las organizaciones sociales del espacio cívico", que expresan el sentir solidario de los ciudadanos, "el Gobierno hará ese nuevo plan", ha señalado, para el que ya se ha fijado un calendario hasta alcanzar su aprobación en Consejo de Ministros en febrero. "No vamos tarde, aunque haya el retraso de la anterior administración".

Durante la jornada, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha admitido que en el actual contexto internacional "seguramente no se aprobaría" la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo ante una "humanidad horrorizada" hace 70 años después de la II Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. "Si ahora nos empeñáramos en hacer algo parecido no lo haríamos", ha insistido Borrell, quien ha recordado las "enormes resistencias" mostradas en la cumbre de la ONU celebrada ayer en Marruecos para aprobar "un texto sobre derechos humanos, en la misma línea" y no vinculante.

RELACIONADO: La protesta de Greenpeace contra Pedro Sánchez con motivo del Día de los Derechos Humanos

Respecto al comercio de armas, Borrell ha recordado que su Gobierno "no ha firmado ningún nuevo contrato de armas con Arabia Saudí, sino que ha cumplido con los contratos que se encontró y que están en vigor". El responsable de Exteriores ha destacado el acuerdo de poner en marcha un mecanismo de seguimiento y verificación de las armas que se venden. "No es fácil de hacer, pero es el camino a seguir para controlar el uso de las armas".

En este foro, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha destacado los nuevos desafíos que enfrenta la comunidad internacional, como la inmigración. A su juicio, "no es un problema, es un hecho histórico", que hay que "administrar adecuadamente", y que recoge la propia Declaración Universal, cuando habla de libertad de movimientos de las personas. Bachelet ha alertado de la expansión del discurso del odio "y de una postura nacionalista y populista, acompañado del lenguaje de xenofobia". "Son fenómenos que no son aislados, no son nacionales y están coordinados", ha concluido.