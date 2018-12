Los vehículos sin distintivo ambiental no podrán circular este miércoles por Madrid centro ni M-30

Los vehículos sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) no podrán circular mañana, miércoles, por la M-30 ni por el centro de Madrid en aplicación por primera vez del escenario 2 del nuevo protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2). El Ayuntamiento de Madrid ha informado hoy de la activación del escenario 2, en virtud del cual los vehículos más contaminantes, los que no tengan el distintivo de la DGT -incluidos ciclomotores y motocicletas-, es decir los de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006, no podrán circular este miércoles por la M-30 ni por la almendra central de la ciudad.

El protocolo anticontaminación activa la reducción de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en las vías de acceso (EFE/Archivo)

En aplicación del escenario 2 del Protocolo solo podrán aparcar mañana en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) los vehículos con etiqueta Cero emisiones y ECO. Este escenario 2 también incluye el límite de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en los accesos para los vehículos autorizados a circular por esta vía, y la recomendación, promoción y refuerzo del transporte público.

El Ayuntamiento dice en una nota de prensa que ha determinado poner en marcha esta fase del nuevo protocolo al haberse alcanzado el escenario 2: un día de aviso, al superarse en la noche de este lunes los 200 microgramos por metro cúbico durante tres horas consecutivas en tres estaciones de diferentes de la red de vigilancia de calidad del aire y siendo las previsiones meteorológicas desfavorables para mañana, miércoles.

En las plazas SER podrán estacionar los vehículos de residentes (exclusivamente en su barrio y plazas), de personas con movilidad reducida, los autorizados como comerciales e industriales del SER con distintivo ambiental de la DGT, los estacionados en zonas reservadas para su actividad, los taxis, vehículos de alquiler con conductor en servicio y con el conductor presente y los acondicionados para emisoras de radio y televisión, entre otras excepciones.

El Ayuntamiento recuerda que hay excepciones a la limitación de circulación para el transporte público colectivo, los servicios de emergencias, vehículos de personas con movilidad reducida, de profesionales cuya hora de inicio o de fin de jornada laboral esté fuera del horario de cobertura del transporte público previa autorización, así como los comerciales e industriales de distribución urbana de mercancías y algunos vehículos especiales (grúas, servicios funerarios, adaptados para la retransmisión de radio o televisión o vehículos blindados). Antes del mediodía de mañana, el Ayuntamiento de Madrid anunciará las medidas a aplicar el jueves próximo.