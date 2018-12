Unos 700 millones de niños y niñas sufren violencia, abusos y explotación en el mundo

Save the Children recuerda que 700 millones de niños y niñas sufren violencia, abusos y explotación, con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según su informe 'Infancias Robadas', al menos un 25% de los menores de todo el mundo no puede disfrutar de su infancia al no poder asistir a la escuela, vivir en zonas de conflicto o ser víctimas de matrimonio infantil, violencia, abusos o explotación.

Un total de 700 millones de niños y niñas sufren violencia, abusos y explotación en el mundo (Europa Press/Archivo)

La organización precisa que incluso en las zonas establecidas como "seguras" en los conflictos armados, mueren niños y niñas cada día. En Siria, casas, colegios y hospitales siguen siendo bombardeados más de siete años después del comienzo de la guerra y en las escuelas sirias se han registrado al menos 650 casos de ataques o de uso militar de las mismas. "Es urgente que la infancia deje de ser un objetivo y un instrumento de guerra. Las escuelas deben ser respetadas y consideradas internacionalmente como espacios seguros para los niños y niñas durante los conflictos", señala el director general de Save the Children, Andrés Conde.

La organización también destaca que en Yemen, el conflicto ha provocado que 120.000 niños y niñas no puedan satisfacer sus necesidades alimentarias a diario, incluso con la ayuda humanitaria. Además, cerca de 85.000 menores de cinco años podrían haber muerto de hambre o enfermedades desde que se intensificó la guerra hace ya casi cuatro años.

Al otro lado del mundo, la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) es similar a la de un conflicto armado, según añade la ONG. Esta situación lleva a muchos niños y niñas a huir solos a Estados Unidos en las conocidas caravanas de migrantes. Además, los niños en situaciones de pobreza, con desnutrición o procedentes de hogares desestructurados en Centroamérica están más expuestos al reclutamiento y a la violencia de las maras, según advierte.

Por otro lado, Save The Children alerta de que, por cuestiones de género y edad, las niñas están "doblemente expuestas" a que sus derechos humanos sean vulnerados. En concreto, la ONG precisa que el matrimonio infantil afecta a casi 15 millones de niñas en todo el mundo cada año, es decir, que cada 7 segundos una niña es obligada a casarse. Asimismo, la organización denuncia que las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en muchos países, han provocado el mayor número de desplazamientos de la historia y pone el ejemplo del campamento de refugiados más grande del mundo al sur de Bangladés, en Cox's Bazar donde hay más de 400.000 niños, niñas y adolescentes en una situación de extrema vulnerabilidad, tras haber huido de una limpieza étnica en Myanmar.

Save the Children señala que muchos gobiernos democráticos que deberían estar cumpliendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "están buscando atajos a nivel legislativo para no tener que rendir cuentas ante sus actos". En el caso de España, recuerda al Gobierno que "aún tiene pendiente acoger al 80% de los migrantes a los que se comprometió en el programa de la UE para la reubicación y reasentamiento". El Gobierno ha acogido a 2.892 personas de las 17.337 acordadas, según datos del pasado mes de octubre.

Además, la ONG destaca la importancia del Pacto Mundial sobre la Migración suscrito este lunes en Marrakech. "Este pacto reconoce que todos los niños y niñas tienen derecho a ser protegidos, a tener acceso a servicios básicos y a no ser separados de sus familias, independientemente de dónde vengan o adónde vayan. Si los países dan un paso más y convierten los principios del pacto en acción mejorará la vida de millones de niños migrantes", concluye la directora de Save the Children Internacional, Helle Thorning-Schmidt.