¡Eureka! Un niño español de 9 años descubre una supernova

¡Eureka! es lo que debió de pensar Diego Fernández Ortiz, un niños español de 9 años, tras descubrir desde Moscú una supernova en la constelación del Pez Volador, conocida también como Volans, con ayuda de imágenes captadas por el telescopio australiano T31. El precoz astrónomo aficionado se convirtió en el más joven descubridor de una supernova, hallazgo en el que tuvo como coautores a los escolares rusos Kiril Iónov, Ivaán Spásich y Denis Vdovin, de 13, 12 y 14 años, respectivamente, todo ellos miembros de un círculo astronómico del centro educativo moscovita Na Donskói.

Diego Fernández Ortiz de tan solo 9 años (EFE).

Nada parecía indicar que el sábado 1 de diciembre sería especial para el círculo astronómico dirigido por Denis Denisenko, que ese día encargó a sus pupilos examinar un sector del cielo de la constelación del Pez Volador. Fue entonces cuando Diego se fijó que había un punto brillante que no figuraba en la imágenes anteriores y de inmediato comenzaron las comprobaciones. Y sí: había descubierto una supernova de magnitud 17.1, que recibió el nombre PSN-DNTTM y quedó registrada en el catálogo como 2018jgq.

Su padre, Antonio Fernández, oficial del Consulado de España en Moscú, se enteró del hallazgo solo cuando fue a buscarlo al centro educativo, pues Diego, a diferencia de casi todos los chicos de su edad, no lleva teléfono móvil. "Papá he descubierto una supernova', me dijo emocionado, pero su tutor lo estaba aún más", dice a Antonio en una conversación con Efe en la que Diego es el gran protagonista. Con gran seriedad, el niño cuenta que se aficionó a la astronomía a los tres años, cuando vio con su padre un documental sobre la ciencia que estudia los cuerpos celestes de universo.

RELACIONADO: El talento de esta niña de 10 años ha conquistado a Google y Microsoft (que ya se pelean por contratarla)

"A los seis años vi un documental de física cuántica y otro de mecánica cuántica. Me gustaron mucho. Hace tres años fui a las clases de astronomía a las que voy ahora, y he descubierto una supernova", narra Diego, el segundo de tres hermanos. El día del hallazgo, Diego al principio dudó de su descubrimiento. "Alguna vez me pasa que veo que alguna estrella cambia de luminosidad, pero luego resulta que es solo por el tipo de imagen".

"Pero cuando lo comprobamos, vimos que no había sido descubierta", dice con orgullo, y añade que vio la supernova "solo unos segundos antes" que su tutor. Al ser preguntado sobre qué quiere ser de mayor, Diego, que se maneja con los nombres de las galaxias y constelaciones como la mayoría de los chicos de su edad lo hace con las estrellas, pero de sus clubes de fútbol favoritos, no duda un instante: "Astrónomo". El futuro astrónomo, además de español, habla perfectamente ruso e inglés, y usa internet solo como instrumento de consulta. "También me gustan las matemáticas, la biología, la robótica, la geología y... los dibujos animados", dice Diego, que entre los deportes prefiere el tenis y que, tras su descubrimiento, del que se han hecho eco ya medios rusos, incluida la televisión, se ha convertido en el alumno más popular del colegio.

RELACIONADO: Laurent Simons, el 'mini-genio' que acaba de graduarse de secundaria y comenzará la universidad...¡con 8 años!