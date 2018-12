Gracias al emotivo gesto de un cartero, el pequeño Jaspe pudo felicitar a su padre fallecido

"¿Señor cartero, ¿puede enviar esta carta a mi padre al cielo?", es la emotiva y simple petición que Jase, un niño de siete años, le hizo al cartero. Era el día del cumpleaños de su padre, que falleció, y el pequeño quería enviarle una carta para felicitarle al cielo, desde donde su papá le cuida. El cartero decidió hacer todo lo posible porque el niño viera su deseo cumplido, y lo consiguió. Su respuesta significó mucho para él y su madre.

La respuesta que el cartero le envió al pequeño (Teri Copland/Facebook)

Días después de recoger la carta del pequeño, el cartero le devolvió otro mensaje que decía así: "Querido Jase, cuando hemos llevado tu carta, nos hemos dado cuenta de varias cosas, así que he querido ponerme en contacto contigo para decirte que la hemos entregado con éxito. Esquivar las estrellas y los otros objetos galácticos que nos hemos encontrado en la ruta hacia el cielo ha sido todo un desafío". El hombre continúa diciendo que "puedes estar seguro de que este envío tan especial ha llegado correctamente. La prioridad de Royal Mail es hacerle llegar los envíos a nuestros clientes y sé lo importante que es esta carta para ti. Seguiré haciendo todo lo posible por hacer llegar correctamente los envíos al cielo".

Ante ese acto tan emotivo por parte de un completo desconocido hacia su hijo, la madre del pequeño, Teri Copland, no dudó en difundir esa bonita historia a través de redes sociales como gesto de agradecimiento a Royal Mail, el servicio de mensajería de Reino Unido. "Hace unos días mi hijo de siete años escribió esta carta a su padre, que está en el cielo, y hoy hemos recibido una bonita respuesta del cartero", explicaba Teri.

"Está muy emocionado sabiendo que su padre ha recibido la carta", y agradecía directamente al hombre el gesto, "no tenías que hacer este esfuerzo, podrías haber ignorado la carta, pero el hecho de que hicieras el esfuerzo por un niño que no conoces es precioso. Me has hecho recuperar la fe en la humanidad. Muchas gracias, de verdad que supone muchísimo para él", señalaba Teri.

La mujer pidió a los usuarios que compartieran el mensaje para que el cartero y la empresa de mensajería supieran lo agradecidos que están y, cómo no, les deseaba una feliz Navidad. El hombre se ha convertido en todo un ejemplo de ternura y cientos de usuarios no han dudado en valorar su gesto, que demuestra que las buenas personas existen.