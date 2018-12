La OCU recomienda no usar las webs de descuentos por 'falta de garantías'

Numerosas webs ofrecen suculentos descuentos por servicios que en otras páginas encuentras a precios desorbitados, lo que no especifican es que esa rebaja de precio supone un servicio incompleto. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está recibiendo multitud de reclamaciones por parte de afectados que no han recibido el servicio contratado. Algunas de las webs a la que la organización hace referencia son Letsbonus, Groupon, Grupalia y Offertix. Además, OCU denuncia que, en los últimos meses, las mediaciones puestas en marcha por la Organización para intentar resolver estas reclamaciones no han recibido respuesta alguna por parte de la empresa.

Una persona con un ordenador (Pexels/Europa Press)

Ante esta situación, desde la Organización de Consumidores y Usuarios recomienda a los afectados que reclamen. En el caso de no haber recibido el servicio adquirido por la empresa Letsbonus, de la que han recibido en los últimos meses numerosas quejas, se tendrá que reclamanr ante la Agencia Catalana de Consumo. OCU ya ha iniciado un procedimiento de inspección sobre Letsbonus y ha puesto a disposición de los usuarios un formulario para que puedan plasmar su queja.

Tras comprobar el gran descontento de muchos con este tipo de empresas a través de redes sociales, la asesoría de OCU o en los distintos organismos de consumo, la Organización de Consumidores considera que las páginas web de descuentos como Groupom, Grupalia, LetsBonus y Offertix no ofrecen actualmente suficientes garantías a los usuarios y aconseja no hacer uso de sus servicios.

La Organización aclara, sin embargo, que esta situación no afecta al resto de las compras online, una alternativa que cada vez cuenta con más adeptos y que plantea pocos problemas. Según la última encuesta de satisfacción de usuarios realizada por OCU, entre las webs más problemáticas están Groupon y LetsBonus, pero muchas otras fueron muy bien valoradas.