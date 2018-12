La dramática historia de Mary Díaz Urosa, la mujer de 99 años desahuciada por confiar ciegamente en su nieto

Mary Díaz Urosa, una anciana de 99 años residente en Pozuelo de Alarcón (Madrid) vivió este lunes la peor de sus pesadillas. A pesar de su avanzada edad, ha tenido que dejar la casa en la que lleva viviendo toda la vida. Según asegura, su nieto vendió la propiedad sin su consentimiento a una pareja y un juez ha decidido la ejecución del desahucio. Con seis grados de temperatura y ya en la calle, se decía dispuesta a pasar la noche en un banco cercano. Sin embargo, los médicos la convencieron para ingresar en el hospital Quirón por un principio de hipotermia.

Mary Díaz Urosa, de 99 años, tras haber sido desahuciada (Captura de pantalla de Telecinco).

Mary Díaz Urosa, que nació en Nueva York en 1920, siempre fue una persona solvente, e incluso regentó la cadena de perfumerías 'Spring'. El drama que ahora está viviendo comienza, tras enviudar, con el regreso de su nieto de Estados Unidos. Con él creó la empresa Díaz Carazo y, en una ampliación de capital, aportó todas sus propiedades. Ella siempre ha mantenido, además, que otorgó a su nieto plenos poderes sin saberlo, engañada por él y su notario. Y poco a poco se fueron vendiendo todos los activos, hasta llegar a su casa, un dúplex que se habría vendido por unos 420.000 euros. En total, según el testimonio de Mary, casi dos millones de euros entre dinero y propiedades.

RELACIONADO: Mary Díaz Arosa denunció su terrible caso en los medios el año pasado

El caso ha llegado a los tribunales, puesto que Mary terminó denunciando a su nieto. No obstante, en el juicio que se celebró en julio de 2017 contra él por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, quedó absuelto. Los jueces consideraron que ella actuó con pleno conocimiento de causa. Tras los rescursos de su abogado, están pendientes de que se pronuncie el Tribunal Supremo.

Mary Díaz Urosa quería pasar la noche en un banco cercano (Europa Press).

La comisión judicial se presentó este lunes a las 12.00 de la mañana en la casa de Mary quien, tras resistirse durante dos horas, entregó las llaves y salió finalmente a las 14.00. "¿Por qué no se me ha defendido como Dios manda? Es una canallada. No hay derecho a esto", exclamaba tras salir por la puerta.

RELACIONADO: Aplazado el desahucio de una familia numerosa con dos personas con discapacidad tras pedirlo la ONU

La mujer no quiere la plaza de residencia que desde hace tiempo le ha ofrecido el Ayuntamiento de Pozuelo, a través de Servicios Sociales, según ha confirmado la alcaldesa del municipio, Susana Peréz Quislant. "Llevadme arrastrada. Pero no a una residencia. Dejadme en un banco", decía.

RELACIONADO: Un empresario salva a una familia de Valencia que estaba a punto de ser desahuciada

En el banco fue envuelta con una manta térmica y acompañada por vecinos, amigos y médicos hasta que la convencieron de que accediera a ir al hospital, donde ha pasado la noche. Ahora su futuro es incierto y no se sabe dónde tendrá que residir a la espera de que se resuelva definitivamente el proceso judicial en el que está envuelta. Deja atrás, en su hogar, décadas de recuerdos. Mientras, de su nieto solos sabe que ha regresado a Estados Unidos.