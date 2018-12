Casi la mitad de los españoles, en concreto el 49%, no quiere que se limite la edad de jubilación porque considera que ésta debería ser flexible. De hecho, el 54% de los ciudadanos estaría abierto a seguir en activo y trabajando hasta que la salud se lo permita y el 51% trabajaría más años y abandonaría el mercado laboral progresivamente, con un empleo a tiempo parcial, hasta terminar por jubilarse, según una encuesta elaborada por el Instituto Santalucía.

Casi la mitad de los españoles no quiere que se limite la edad de jubilación (Efe/Archivo)

Tres de cada cuatro españoles querría vivir hasta los 100 años o más, siempre que su salud fuera razonable, y entre quienes no desean llegar a ser centenarios la razón principal es no suponer una carga personal o económica para su familia. En cuanto a cómo reasignarían sus años si fueran a vivir por lo menos hasta los 100 años, los españoles no cambiarían nada: accederían al mercado laboral alrededor de los 24 años y saldrían a los 64 años (en la actualidad, la edad media real de jubilación está en los 64,1 años).

Por lo tanto, y suponiendo que no haya periodos de desempleo, aspirarían a tener una carrera laboral de 40 años de cotización y vivirían jubilados 36 años, frente a los 17 años actuales de media. Asimismo, empezarían a ahorrar para la jubilación casi a los 38 años, por lo que tendrían por delante 26 años para ahorrar con el fin de cubrir un retiro medio de 36 años. Además, comprarían una casa con 30 años y terminarían de pagarla a los 51 (21 años de hipoteca), por lo que estarían el 62% de su vida laboral ahorrando en vivienda.

El 89% de los españoles está de acuerdo en que a mayor longevidad, más necesario es ahorrar para poder mantener un nivel de vida adecuado. "Sin embargo, si seguimos el ciclo vital que marcan la mayoría de encuestados, podemos concluir que es muy complicado llevarlo a cabo en un contexto de vidas centenarias", alegan desde el Instituto.

"Para ello, y teniendo como objetivo cobrar en el retiro una renta equivalente al salario medio anual (23.156 euros), un trabajador debería planificar como mínimo un ahorro para su jubilación de 278.208 euros. Para ahorrar esa cantidad en un margen de 26 años y cumplir con su objetivo de jubilarse a los 64 años, deberían hacer una provisión de 10.700 euros anuales, lo cual resulta prácticamente inalcanzable (46% del sueldo). En definitiva, tendrán que empezar a ahorrar antes o jubilarse después", señala el director del Instituto Santalucía, José Manuel Jiménez Rodríguez.

El avance de la esperanza de vida ha provocado que la población centenaria española se haya duplicado en la última década. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que en 2066 serán más de 222.000 los ciudadanos que vivan al menos 100 años. "En menos de un siglo ser centenario será poco inusual en nuestro país", apuntan desde el Instituto Santalucía.