Solo el 59,6 por ciento del alumnado de 1º de Bachillerato aprueba todas las materias

El 82 por ciento de los alumnos de primero de Bachillerato pasa de curso en España, pero únicamente el 59,6 por ciento del total del alumnado lo hace con todas las asignaturas aprobadas, mientras que el 22,5 por ciento del conjunto del alumnado llega a segundo de bachiller con materias no superadas. Son datos del curso 2015-16, los últimos publicados sobre este tema por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y que cobran actualidad después de que la reforma educativa que prepara el Gobierno incluye la posibilidad de hacer los dos cursos de Bachillerato en tres años.

(EFE).

El objetivo, según dijo la semana pasada la ministra Isabel Celaá en la Comisión de Educación del Congreso, es que "nadie se quede atrás, todo el mundo consiga sacar el máximo de sus potencialidades" y ninguna persona "se salga del sistema sin titular" porque ello es "condenarla a un empleo no digno durante toda su vida". El anteproyecto del Ministerio para reformar y derogar la Lomce propone dar la oportunidad de un tercer año para completar las asignaturas de los dos cursos de Bachillerato.

Aunque seguirá siendo de dos años, los estudiantes que hayan finalizado el primer curso con más de dos asignaturas suspensas no tendrán que repetir el curso completo, sino solo las materias pendientes. Si cumplen los requisitos que se establezcan, podrán matricularse de alguna asignatura del segundo curso siempre que así lo considere el equipo pedagógico y que no sea una de las suspensas, pero no se podrán matricular del segundo curso completo.

Y los estudiantes que suspendan una o dos materias sí podrán pasar al segundo curso de Bachillerato y recuperar las pendientes, tal y como sucede actualmente. Según la estadística sobre Resultados académicos del alumnado de enseñanzas no universitarias (curso 2015-16), el porcentaje medio de alumnado que promociona curso varía entre el 82 % en primero de Bachillerato y el 80,9 % en segundo curso. Las mujeres aprueban más que los hombres pues en primero de Bachillerato pasa de curso el 85,1 % y en segundo el 83,5 %; esos porcentajes en hombres son 78,6 % y 78 %, respectivamente.

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO) la reforma de Celaá incluye poder sacarse el título con una materia suspensa. En el curso 2015-16 superó cuarto de la ESO el 86,7 % del alumnado matriculado, el 70,8 % con todas las materias superadas y un 16,1 % con asignaturas no aprobadas. En primero, segundo y tercero de la ESO el porcentaje de estudiantes que pasaron de curso fue del 88,7 % (63,8 % con todo aprobado), 85,7 % (60,4 % sin suspensos) y 85,5 % (con todo aprobado), respectivamente.

También ellas pasan de curso en la ESO en mayor porcentaje que ellos y con menos asignaturas suspensas. Respecto a la titularidad del centro, el 83,8 % es el porcentaje medio que pasa de curso para el conjunto de los cuatro cursos de ESO en los centros públicos, el 91,6 % en la enseñanza concertada y el 97,8 % en la enseñanza privada. Además, dentro del alumnado que promociona en ESO, el porcentaje medio del que lo hace con todas las materias superadas es del 68,8 % para los centros públicos, del 79,7 % para la enseñanza concertada y del 92,7 % para la privada.

En cuanto a los estudiantes que pasan de curso en la ESO por comunidad autónoma, existen variaciones que van desde una media de los cuatro cursos del 92,4 % para Cataluña y 91,2 % para País Vasco al 83,5 % para Canarias, quedando por debajo las ciudades autónomas de Ceuta (78,1 %) y Melilla (77,6 %). Las regiones que presentan mayores porcentajes de alumnado que promociona de curso son las que a su vez tienen mayores porcentajes de alumnado que supera todas las materias: Cataluña, 80 %; Navarra, 79,5 % y País Vasco, 77,5 %.

La edad teórica para terminar cuarto de la ESO es 15 años y para acabar segundo de Bachillerato es 17 años.