Andrés Manuel López Obrador asume la Presidencia de México

Andrés Manuel López Obrador ha prestado juramento este sábado como nuevo jefe de Estado de México y, de manos del diputado Porfirio Muñoz Ledo, ha recibido la banda presidencial que le entregó el mandatario saliente, Enrique Peña Nieto. La ceremonia se ha llevado a cabo a las 11.20 hora local (17.20 GMT), unos 20 minutos más tarde de lo establecido, en la sede de la Cámara de Diputados, teniendo como testigos a diputados y senadores en una sesión conjunta del Congreso, dominado por su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

López Obrador asume la Pesidencia de México (Getty Images).

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande", ha dicho al recibir la banda presidencial.

Durante su discurso, López Obrador ha afirmado hoy que durante su mandato (2018-2024) luchará contra la "inmunda corrupción pública y privada", en su primer discurso a la nación tras asumir el cargo. Asimismo, ha apuntado que en los últimos 36 años ha predominado una "inmunda corrupción pública y privada" en México y que ahora, dentro de un cambio de "régimen político", combatirá para devolver la tranquilidad al país.

"Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes", ha añadido minutos después de recibir la banda presidencial del jefe de Estado saliente, Enrique Peña Nieto, en una ceremonia celebrada ante el Congreso de la Unión. Además, el nuevo dirigente se ha comprometido a "no robar". López Obrador, quien será presidente de 2018 a 2024, ha recibido la banda presidencial de manos de Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los padres de los movimientos de izquierda en México al separarse en 1988 del Revolucionario Institucional (PRI), el partido de Peña Nieto.

Este protocolario evento se ha llevado a cabo con la sede legislativa custodiada por elementos de la policía capitalina y del Ejército, vestidos de civiles con traje negro. En la tribuna, antes de que llegaran Peña Nieto y López Obrador, que arrasó en los comicios del 1 de julio con más de 53 % de los votos, los legisladores dieron su posición sobre la investidura presidencial. En un emotivo mensaje, el senador Mario Delgado Carrillo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de López Obrador, ha afirmado que es "tiempo del cambio verdadero" y de la "democracia verdadera", que pone fin a un "régimen autoritario".

"No les vamos a fallar. ¡Que vivan los ciudadanos del primero julio! ¡Que viva la cuarta transformación nacional! ¡Y que viva México", ha concluido. En un encendido discurso, el diputado y expresidente nacional del Revolucionario Institucional (PRI), René Juárez, ha criticado las consultas populares y la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y si bien deseó un mandato exitoso a López Obrador, ha afirmado que el PRI nunca estará "de rodillas" ante el nuevo mandatario, a quien ha recordado que "la obcecación conduce a lo autoritario".