Aumenta en España el diagnóstico de VIH en jóvenes

Más del 11 % de los nuevos diagnósticos de VIH en España se hacen en personas de entre 15 y 24 años, según advierte la epidemióloga del Centro de Estudios Epidemiológicos sobre ITS y SIDA de Cataluña (CEEISCAT) y profesora de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Juliana Reyes. Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Reyes ha recordado que en España viven 145.000 personas infectadas, pero sólo 1 de cada 5 lo sabe. La ONU para combatir esta enfermedad ha marcado el objetivo 90-90-90 para 2020: que el 90 % de las personas infectadas estén diagnosticadas, que el 90 % esté en tratamiento y que el 90 % de este último grupo esté en supresión viral.

No hay una buena salud sexual y reproductiva, los jóvenes tienen conductas de riesgo y se están infectando (EFE).

"España está cerca de este objetivo con un 88-92-94, pero aún hay colectivos, como los jóvenes, que tienen conductas de riesgo", ha advertido Reyes. Según esta experta, las cifras de infección del VIH van mejorando, pero los últimos datos publicados del 2017 hablaban todavía de 3.381 nuevos diagnósticos, de los cuales 402 correspondieron a jóvenes de entre 15 y 24 años. "Antes había más miedo, la preocupación por esta enfermedad a finales de los 80 y a principios de los 90 hizo que gran parte de la población tomara medidas. Ahora el VIH se conoce, pero cuando se rasca en las percepciones de la gente se observa que hay una falta de conocimiento", lamenta Reyes.

"No hay una buena salud sexual y reproductiva, los jóvenes tienen conductas de riesgo y se están infectando", alerta. La experta en Trabajo Social Sanitario y profesora asociada en la UOC Dolors Colom opina que el efecto de las campañas de salud sexual se contrarresta "con el bombardeo incesante de vídeos y modos sexuales que los jóvenes reciben a través de las redes". "Hay un esfuerzo para educar en salud sexual, pero el funcionamiento normal de la sociedad está emitiendo el mensaje contrario. No se pueden controlar las redes, ni internet, pero se puede poner énfasis en que sepa discriminar qué es cierto y qué no", añade Colom.

En este sentido, Reyes cree que la prevención es efectiva cuando se lleva a cabo un paquete de medidas simultáneas, que incluyen campañas de salud sexual, dispensación de preservativos, mejoras en el acceso a los tests para incrementar el diagnóstico precoz, tratamiento de todos los diagnosticados, y el acceso a la profilaxis preexposición de las personas que están en riesgo. "Todas estas cosas funcionan como un paquete, creo que si se trabaja en esta línea se conseguirá llegar al 2030, no con el objetivo cumplido de la ONU de erradicar esta enfermedad, pero sí habiendo reducido el número de nuevas infecciones al mínimo", cree la experta, que subraya que los avances médicos en el tratamiento han sido muy importantes en estas décadas.