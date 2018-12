Pasear y estar en familia, así disfrutan los candidatos a las elecciones andaluzas la jornada de reflexión

Pasear y estar en familia son las principales actividades de los candidatos del PSOE, PP, Cs y Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta durante la jornada de reflexión previa a los comicios de mañana. La secretaria general del PSOE-A y candidata a la reelección, Susana Díaz, pasa el día en familia tras una intensa campaña electoral en la que ha recorrido miles de kilómetros por las provincias andaluzas con jornadas maratonianas que incluían varios actos de campaña diarios.

Susana Díaz disfruta junto a su familia en la jornada previa a las elecciones (Twitter/@susanadiaz).

Al igual que en otras jornadas de reflexión anteriores, Susana Díaz dedica el día a estar en familia, especialmente con su hijo, y a pasear por su barrio sevillano, Triana. El candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno, dedica el día de reflexión a "disfrutar de la familia", primero en Sevilla y después en Málaga, tras quince intensos días de campaña en los que ha recorrido 8.000 kilómetros. Moreno, que cerró anoche la campaña con Pablo Casado en Sevilla, ha dormido en la capital andaluza y hoy asiste a un evento deportivo con sus hijos y después irá al cine a ver una película infantil.

Tras el almuerzo, se trasladará a Málaga, de donde es natural, para pasear por la ciudad, merendar con su mujer y tres hijos, y ver la iluminación de Navidad de la calle Larios.

El candidato del PP, Juanma Moreno disfruta de una tarde de cine en familia (@JuanMa_Moreno/Twitter).

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, tiene previsto pasar la jornada de reflexión en su localidad natal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para dedicar tiempo a su familia y asistir a un partido de baloncesto. Según han informado fuentes del partido, Marín, tras desayunar en una cafetería de este municipio junto a su mujer y algunos amigos, prevé acudir al Polideportivo Municipal de Sanlúcar para asistir a un partido de baloncesto.

Marín, que ha recorrido casi 6.000 kilómetros durante la campaña y ha visitado todas las provincias andaluzas -casi todas en un par de ocasiones-, aprovechará además la jornada para dar un paseo por la playa antes de irse a comer a su casa con su familia.

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha afirmado que dedicará la jornada de reflexión a deshacer las maletas y a poner lavadoras en su casa de Cádiz tras dos semanas de campaña electoral. "Siempre me arrepiento de no haberme preparado esta respuesta con antelación", ha dicho al ser preguntada a qué dedicará la jornada de reflexión. Por eso, ha dicho entre risas que "tengo que decir lo que voy a hacer de verdad", que es "sacar la ropa de la maleta, meterla en la lavadora y tenderla, que parece una tontería pero no lo es".

Paseíto en Torremolinos con mi compañero, el mejor posible, y ahora a casa a deshacer una maleta que me habéis llenado de recuerdos, de ilusión, de cariño, de esperanza, de pequeños amuletos, de cositas hermosas para mi niña

Mañana empieza un tiempo nuevo

No olvidaré esta campaña pic.twitter.com/0sTNqGAZ7H — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) December 1, 2018

Antes de que Rodríguez vaya a Cádiz, paseará por Torremolinos (Málaga), donde se ha celebrado el mitin de cierre de campaña, junto al cabeza de lista de Adelante Andalucía por Sevilla, Antonio Maíllo, quien en la jornada de reflexión se desplaza a Córdoba para estar con su madre.