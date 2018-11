Nuevas pesquisas avivan la esperanza de resolver la desaparición de una niña en Francia hace quince años

Han pasado ya quince años desde que el pasado 9 de enero de 2003 la pequeña Estelle Mouzin, que entonces tenía nueve, desapareció en Guermantes, una pequeña localidad cercana a París. Fue en el camino entre el colegio y su casa y ni las grandes operaciones policiales ni la movilización de sus familiares han logrado encontrar un rastro de su paradero. Tan solo una sospecha: la implicación del asesino en serie y pederesta Michel Fourniret, condenado en 2008 por siete asesinatos y sospechoso de haber participado en otras desapariciones en la región. A pesar del tiempo transcurrido, se han emprendido nuevas pesquisas en busca de una pista definitiva.

Vecinos participan en un homenaje a Estelle Mouzin, en 2014, once años después de su desaparición (Getty Images).

Según la prensa francesa, esta semana se emprendieron nuevas excavaciones en la casa de la exmujer de Fourniret. Dominique Laurens, la fiscal de la región, ha indicado además que en las excavaciones participan militares especializados. Aunque el lugar ya había sido explorado con anterioridad, Laurens ha señalado que aún faltaban zonas por verificar y que entonces no contaban con el apoyo de especialistas.

Se trata de una nueva esperanza para una famlia que, desde que desapareció su hija, no ha encontrado reposo. Tanto es así, que el padre de Estelle, Eric Mouzin, ha llegado a denunciar este año al estado francés por considerar que no se han hecho los esfuerzos necesarios para resolver el caso. "Hoy en día no hay todavía un esquema de organización para la investigación, ningún método, ninguna cronología, ninguna lista de sospechosos, ninguna acción comprometida, ningún calendario. No hay nada", denunció.

Estelle fue vista por última vez en torno a las 18.15 del 9 de enero de 2003, frente a una panadería cercana a su casa, a apenas 750 metros. En un primer momento, se emplearon enormes medios en la investigación de su desaparición, que tuvo gran cobertura mediática en Francia. Se movilizaron cientos de policías y se registraron más de 300 domicilios de la localidad. Por desgracia, sin resultados.

A partir del mes de julio de ese mismo año, los investigadores empezaron a considerar la pista de Michel Fourniret, un asesino en serie y pederasta conocido como 'el ogro de Ardennes' que había sido detenido en el mes de junio en Bélgica. Nunca pudieron demostrar su implicación porque tenía coartada: una llamada de su hijo en el momento mismo de la desaparición. Tampoco los exámenes de ADN y de los cabellos encontrados en su furgoneta han sido determinantes. Sin embargo, la sombra de la sospecha nunca se ha despejado del todo.

Michel Fourniret es trasladado por la Policía francesa (Getty Images).

Fourniret, de 75 años, fue condenado a cadena perpetua en el año 2008 por siete asesinatos. Se ha confesado responsable de varios crímenes de adolescentes ocurridos en los años 90. La abogada de la familia de Estelle asegura que le consta que ha llegado a confesar recientemente su implicación también en este caso, si bien el letrado del propio Fourniret dice todo lo contrario, que ha negado cualquier vínculo con ese caso. Las nuevas pesquisas tal vez puedan arrojar algo de luz.