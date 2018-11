La madre de la menor apuñalada en Alcorcón revela que no es la primera vez que Rocío intentaba matarla

Está abatida, pero ha logrado sacar la fuerza suficiente para denunciar que no era la primera vez que la presunta homicida de su hija Denisa D., Rocío M., intentaba matarla. Así lo ha revelado en 'Informativos Telecinco', donde ha contado que, revisando los mensajes del teléfono móvil de su hija, que tenía 17 años, descubrió una conversación en la que Rocío le comunicada que no había logrado su propósito la primera vez, pero que la segunda no fallaría y la mataría. Tristemente, así ocurrió el pasado domingo en plena calle, en la localidad madrileña de Alcorcón.

La madre de Denisa habló rota de dolor tras conocer su muerte (Captura de un vídeo de Telecinco).

Rocío, en prisión preventiva acusada, por el momento, del homicidio de Denisa (una calificación penal que podría cambiar a lo largo del proceso), le dijo en esos mensajes a su hija que no permitiría que se interpusiera entre ella y Mario T., actual pareja de Rocío y exnovio de Denisa. También le contó que estaba embarazada de él.

Sobre el motivo que había desencadenado los celos de Rocío, Daniela ha contado que Mario había contactado con su hija para intentar volver con ella cuando ya estaba saliendo con la presunta homicida y ella descubrió esos mensajes. Según la versión de la madre de Denisa, su hija se apartó de ese triángulo y había iniciado otra relación amorosa, con Iván, que está, aseguró, destrozado.

Tampoco entiende cómo Mario le está facilitando una coartada a Rocío, y ha explicado que su relación con él cuando salía con su hija, con la que estuvo un año aproximadamente, había sido buena. Él prestó declaración ante la juez, que lo dejó en libertad, y aseguró que había estado toda la noche con Rocío, que actualmente está en prisión provisional sin fianza acusada del crimen.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, 25 de noviembre, cuando Rocío fue a la casa del actual novio de Denise. Ella estaba hablando por teléfono con una amiga cuando abrió la puerta. Al parecer, según fuentes de la investigación, Rocío habría apuñalado a Denisa, cuando todavía estaba al teléfono, por lo que su amiga pudo oír cómo le preguntaba a su presunta homicida qué estaba haciendo, mencionando expresamente su nombre. Así lo ha declarado ante la juez esta amiga de Denisa, un testimonio crucial para desmontar la coartada de Rocío.