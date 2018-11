Prisión provisional para los cinco detenidos por la desaparición de Nuria Ester Escalante en Ibiza

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, en funciones de guardia, ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza para los cinco detenidos en relación con la desaparición de Nuria Ester Escalante en Ibiza hace un mes, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Los primeros arrestos tuvieron lugar el lunes por la noche y el quinto ha ocurrido este mismo jueves. Todos son extranjeros.

Nuria Ester Escalante en dos imágenes difundidas por SOS Desaparecidos

A lo largo de esta semana, los agentes han registrado varias zonas de Sant Antoni como casas abandonadas y pozos. Durante uno de esos registros se hallaron restos de sangre que ya están siendo analizados y comparados con una muestra del propio hijo de la desaparecida para comprobar si corresponde a la mujer, según el 'Diario de Ibiza'. Tal y como informó la Guardia Civil hace unos días, las investigaciones se están centrando en el entorno de Nuria Ester en la isla.

Nuria Ester viajó hace un mes hasta Ibiza en busca de trabajo, pero no era la primera vez que lo hacía. Durante los primeros días, la mujer se puso en contacto con su familia, aunque desde el día 31 no saben nada de ella. Todas las alarmas se encendieron entre sus seres queridos y su hijo Aarón decidió desplazarse hasta Ibiza para buscarla él mismo, no obstante, hace unos días tuvo que regresar a Alicante por motivos personales, según indicaban desde el 'Diario de Ibiza'. El joven señalaba que siempre supo que la desaparición de su madre "no es algo voluntario". "Yo lo sabía porque es mi madre, pero ahora también lo sabe la Guardia Civil, que está trabajando mucho en la investigación y espero que aclaren lo ocurrido", indicaba el joven según el medio local.

Escalante se alojó varios días en la casa de un amigo de la familia hasta que el pasado 31 de octubre recogió sus cosas y se marchó, y nunca más supieron de ella. Su teléfono está apagado o fuera de cobertura. Según Aarón, encontraron todo en casa de una persona a quien su madre se lo dejó sabiendo que volvería a recogerlo, "pero nunca vino a por él, y ahí está todo, incluido el líquido de las lentillas, por lo que creo que el caso pinta mal", explicaba hace unos días el joven.

La mujer tiene 52 años, mide 1,65 metros, es de complexión delgada y pelo moreno. Desde SOS Desaparecidos ya han difundido varias imágenes y cualquier persona que pueda tener información acerca de su paradero puede ponerse en contacto con el 642 650 775 y el 649 952 957.