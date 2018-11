Guía sobre Madrid Central: lo que debes saber si vas a coger el coche por la capital

A pocas horas para que arraque el nuevo protocolo de tráfico que ordena el proyecto Madrid Central, son muchos los conductores que aún tienen dudas sobre el proyecto y cómo les puede afectar. Con las nuevas medidas, que entran en vigor este viernes 30 de noviembre a partir de las 00.00 horas, la almendra central de Madrid -un total de 472 hectáreas- restringirá el tipo de acceso y circulación dependiendo del tipo de vehículo.

Así son las señales que avisan de que estás en una zona de Madrid Central (Europa Press)

Por el momento no se pondrán multas, sino que los agentes se encargarán de informar llevando a cabo un control manual. En enero arrancará la segunda fase, en la que ya utilizarán cámaras de tráfico, y las sanciones podrían comenzar a partir de febrero. Con este plan, el Ejecutivo de Manuela Carmena, busca reducir en un 40 % la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en la capital.

¿A qué zonas de Madrid afecta?

Madrid Central está delimitada por la circunvalación de rondas, bulevares y el eje Prado-Recoletos. En concreto, el perímetro lo forman las calles Alberto Aguilera, glorieta de Ruiz Jiménez, Carranza, Sagasta, glorieta de Bilbao, Génova, plaza de Colón, Paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, Paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, glorieta de Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Mayor, Bailén, plaza de España, Princesa y Serrano Jover.

Estarán restringidos los accesos a la circulación en las calles situadas dentro de dicho perímetro a excepción de las calles Santa Cruz de Marcenado, Mártires de Alcalá, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Algeciras, Cuesta Ramón, Ventura Rodríguez y Duque de Liria, por motivos de ordenación del tráfico al no existir alternativa a estas vías.

¿Quiénes podrán circular?

Como norma general, podrán acceder y circular los vehículos de personas empadronadas dentro del área de Madrid Central y con movilidad reducida. Además, hay una serie de excepciones y moratorias para diversos colectivos, como los invitados de las personas residentes (20 invitaciones al mes), distribución urbana de mercancías, empresas de servicios, fuerzas de seguridad y emergencias, colegios, trabajadores nocturnos, etcétera, con el fin de garantizar las necesidades diarias de las personas que viven y visitan el distrito y de las empresas ubicadas en el mismo.

Los vehículos con etiqueta CERO y ECO podrán acceder y estacionar en el SER. Y los que tengan etiquetas B o C podrán acceder para aparcar en un garaje particular, reserva de estacionamiento no dotacional o aparcamiento de uso público.

En el caso de las motos y ciclomotores, podrán entrar y estacionar sin limitaciones con etiqueta CERO o ECO. Con clasificación B o C podrán acceder entre las 7.00 y las 22.00 horas. Fuera de ese horario podrán hacerlo si estacionan en un parking, garaje particular, plaza de aparcamiento para residentes o reserva de estacionamiento no dotacional.

Calendario de puesta en marcha

Durante los meses de noviembre y diciembre, se desplegará la campaña de información de Madrid Central

30 de noviembre: entrada en vigor de Madrid Central, con aplicación gradual y progresiva y controles a pie de calle de agentes de policía y movilidad.

8 de enero: inicio del periodo de trámites (invitaciones a residentes, cambios de matrícula de PMR, etcétera) por vía telemática en el perfil del usuario de Madrid Central que se habilitará en www.madrid.es.

Enero: comenzarán los dos meses de prueba del sistema informático de gestión de multas de Madrid Central. Durante este tiempo, se enviarán comunicaciones sin multa a las personas que incumplan la normativa. En caso de reiteración, se enviará una segunda carta a los 15 días.