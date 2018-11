Un niño argentino, el protagonista indiscutible de la audiencia general del Papa Francisco

No es la primera vez que un niño se convierte protagonista durante un acto oficial por su espontaneidad. En este caso ha ocurrido durante la audiencia general del Papa Francisco. Wenzel Eluney, de 7 años y nacionalidad argentina, se encontraba sentado en la primera fila junto a sus padres y su hermana y, en un momento del acto, decidió dejar volar su imaginación e irse a explorar el escenario del Aula Pablo VI del Vaticano, donde se encontraba el Pontífice hablando a los asistentes.

El pequeño Wenzel le robó el protagonismo al Papa con su espontaneidad (EFE).

El pequeño estuvo correteando alrededor de uno de los guardia suizos e incluso llegó a acercarse a Francisco I, que aprovechó el momento para, en un gesto de amabilidad, pedirle un beso al argentino. En cuanto se dio cuenta de lo que había ocurrido, la mamá del Wenzel salió tras él y, aunque no logró capturarlo, sí que le explicó al Papa que su hijo padece un autismo grave que le impide hablar, momento en el que el Pontífice pidió expresamente que dejaran al niño jugar allí. Jorge Bergoglio se giró hacia el prefecto de la Casa Pontificia, el arzobispo Georg Gaenswein, y le explicó bromeando: "Es argentino... indisciplinado".

Durante varios minutos, el niño correteó libre por el escenario e incluso su hermana pequeña también subió para intentar, sin éxito, devolverle a su sitio. Después el Papa, durante los saludos a los fieles de lengua española, explicó que el niño no podía hablar, pero "sabe comunicarse y expresarse" y que era "libre" y bromeó: "indisciplinadamente libre". "Pero es libre y esto me ha hecho pensar ¿Soy yo libre? ¿Soy yo libre ante Dios? Ante Dios, todos tendríamos que tener la libertad de un niño delante de su padre", dijo. "Este niño nos ha predicado hoy", dijo Francisco, quien también pidió "la gracia para que este niño pueda hablar" y arrancó un aplauso de los cerca 7.000 asistentes a la audiencia.

A la salida de la audiencia los padres del niño, argentinos pero que viven en Italia desde hace años, explicaron a los medios entre risas, que la acción del niño "no estaba programada" y que es "una de esas cosas hermosas que regala Dios". "Wenzel estaba un poco aburrido y, sin esperanza de que fuera a hacerlo, le dijimos que si quería saludar al Papa, que fuera. ¡Y no se lo pensó dos veces: se fue!", relató el padre del pequeño.

La madre contó que Wenzel Eluney tiene "un autismo bastante grave, no verbal" y que "nunca obedece", pero que cuando le dijo en broma que fuera a saludar al papa "se largó". "¡No lo podía creer! Subí para agarrarlo y le conté al Papa que somos argentinos y que si le podía dar una bendición. Me dijo que le dejara estar arriba, pero cuando vi que iba correteando, le dije a su hermana que lo fuera a buscar pero el Papa me hizo señas para que le dejara", comentó la madre.

Hace años, en octubre de 2013, durante la celebración de la Fiesta de la Familia en la Plaza de San Pedro, un niño colombiano adoptado en Italia también fue protagonista cuando subió a la zona papal y abrazó a Francisco mientras este leía su discurso y después se sentó en el trono del pontífice.