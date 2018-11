Fallece a los 57 años Stephen Hillenburg, el creador de la serie de dibujos animados Bob Esponja

El creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, ha fallecido este lunes a los 57 años de edad a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía, según ha confirmado este martes el canal de televisión Nickelodeon a través de un comunicado remitido a varios medios de comunicación estadounidenses. El canal que emitía la popular serie de dibujos animados ha mostrado su tristeza tras conocer el fallecimiento de Stephen Hillenburg: "Era una persona muy querida para todos, nuestro recuerdo está con toda su familia".

Stephen Hillenburg con su personaje más conocido (Getty Images).

Había sido él mismo quien, en marzo de 2017, dio a conocer el diagnóstico que acababan de darle. "Quiero que la gente sepa de mi boca que me han diagnosticado ELA. Cualquiera que me conozca sabrá que voy a seguir trabajando en Bob Esponja y el resto de mis pasiones todo el tiempo que me sea posible", dijo en un comunicado. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa sin cura y quienes la padecen van perdiendo progresivamente capacidades sensoriales y motoras y sobreviven una media de cuatro años.

Desde Nickelodeon han querido resaltar el trabajo de Hillenburg al crear al personaje, al que dotó con un "sentido único del humor y una inocencia que ha divertido a generaciones de niños y de familias en todas partes". "Sus personajes, completamente originales, y el mundo del 'Fondo de bikini' permanecerán como un recuerdo del valor del optimismo, la amistad y los ilimitados poderes de la imaginación", ha asegurado Nickelodeon.

Hillenburg, graduado en 1984 en Planificación e interpretación de recursos naturales, especializado en recursos marinos, comenzó tres años después su carrera en el mundo de la animación. En 1999, Nickelodeon emitiría el primer episodio de Bob Esponja. En España, Nickelodeon celebró este año el 18 aniversario de la llegada de la conocida esponja submarina a las televisiones con una programación especial en la que se emitieron algunos de sus episodios más emblemáticos.