La nota viral de una niña que ayudó a resolver un misterio

No es la primera vez que una persona llega a su coche un día cualquiera y se lo encuentra abollado sin ninguna explicación. Esto no sería noticia si no fuera por la nota que una niña de poco más de 11 años, que fue testigo del momento, dejó en el vehículo dañado, un Ford Mustang, para que el dueño supiera lo que había pasado. Ocurrió hace unos días en Orchard Park (Nueva York, EEUU). Se sabe que el dueño es un estudiante universitario y jugador de béisbol 'amateur' llamado Andrew Sipowicz, pero no se conoce nada sobre la pequeña, solo que es estudiante de sexto grado en la Houghten Academy.

Esta rocambolesca historia de testigos anónimos y daños en vehículos comienza poco antes del golpe que destrozó el lateral del Mustang. Andrew se encontraba en su habitación cuando recibió un mensaje -con imagen incluida- de un compañero avisándole de que un autobús se encontraba estacionado muy cerca de su coche. Preocupado, el joven le pidió que hablara con el conductor para que tuviera cuidado. El chico lo hizo y se marchó. Poco después, Andrew bajó para cambiar el Mustang de sitio con tan mala suerte que el daño ya estaba hecho. El autobús había golpeado el lateral izquierdo de su preciado coche, que, según 'The Buffalo News', fue un regalo que, con mucho esfuerzo, sus padres le hicieron.

Toda la ira que podía sentir en ese preciso momento se desvaneció cuando vio que alguien le había dejado una nota en el parabrisas. No era un papel con los datos de la persona responsable del golpe, pero casi. "Si te estas preguntando qué fue lo que le pasó a tu coche. El autobús 499 le golpeó, se para aquí todos los días para dejarme a las 5:00 p.m.", comienza, "¿Qué fue lo que pasó? La conductora trató de avanzar, pero le pegó al coche. Luego se dio a la fuga. Intentó maniobrar para poder pasar, pero no pudo. Entonces le hizo una abolladura, yo vi lo que pasó. Lo siento".

La otra gran duda de Andrew también se resolvía gracias a la nota, gracias a la firma: "Una estudiante de sexto año en Houghten Academy". ¡Voilà! Una niña había sido testigo del suceso y se había apiadadado del dueño del vehículo que la autobusera acababa de destrozar. Además, le hizo un dibujo del bus para dar más detalles. Todo un completo y detallado informe.

El joven publicó la nota en su Twitter y rápidamente se hizo viral. "Le mando saludos a la estudiante anónima de sexto grado que me ayudó a ahorrar unos miles de dólares", señalaba en el mensaje en el que adjuntó una foto del papel y otra del coche. Un día después, Andrew actualizó su 'timeline' contando que había encontrado a la solidaria niña y que ahora estaba pensando alguna forma de agradecerle su gesto. "Me siento muy agradecido por lo que hizo", confesaba este estudiante universitario a través de la red social.

Los gastos de la reparación los pagará la empresa que trabaja con el autobús que golpeó al Mustang, según declaró el portavoz de la compañia Chris Kemper a 'The Buffalo News'. Mientras, Andrew contará con un vehículo de sustitución. Una historia con final feliz gracias a la sinceridad de una niña.