La Guardia Civil advierte contra el último bulo en WhatsApp para que #NoPiques

El WhatsApp se convierte a menudo en una fuente de peligrosos bulos que se hacen virales y ante los que hay que estar prevenidos para no llevarse un disgusto. Uno de los últimos rumores en circular por este medio y frente al cual ha advertido la Guardia Civil en su cuenta de Twitter es el que asegura que el Ministerio de Trabajo está repartiendo 3.200 euros entre quienes trabajaron entre 1999 y 2008. Y, por supuesto, no, no es verdad.

Muchos rumores se difunden por WhatsApp (Cordon Press).

"Aquellos que trabajaron entre 1990 y 2018 tienen el derecho de retirar 3200 Euro de Ministerio de Trabajo de España (Mitramiss). Verfique si su nombre está en la lista de aquellos que tienen derecho a retirar estos fondos", reza el mensaje, que viene acompñado de uan URL. Aunque es cierto que, de entrada, da que sospechar, la Guardia Civil advierte frente a l tentación de pinchar de todos modos...

Corre por #WhatsApp este enlace falso simulando ser el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social @empleogob y anunciando un ingreso de 3200€ a quien haya trabajado entre 1999 y 2018

Es #FALSO...euros no te darán, pero #spam (o algo peor) seguro que te llega#NoPiques pic.twitter.com/FfBEzbMFFS — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 23 de noviembre de 2018

Este tipo de mensajes se suelen emplear para luego enviar publicidad no deseada o icluso recabar datos personales cuya utilización no podremos controlar.