La Policía detiene a una joven de 19 años por el crimen de una menor en Alcorcón (Madrid)

La Policía Nacional ha detenido a una joven de 19 años acusada de matar este domingo de una puñalada a una menor de 17 años en la localidad madrileña de Alcorcón. Fuentes policiales han confirmado a Efe la detención de la chica, a la que se atribuye la muerte de Denise, la joven de 17 años, que apareció el domingo herida en el abdomen en plena calle y que falleció horas después en el Hospital Fundación de Alcorcón, donde la atendieron, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Este es el lugar donde se produjeron los hechos (EFE).

La madre de la menor aseguró ayer, rota de dolor, que su hija le contó que recibía "amenazas" a través del WhatsApp por parte de la novia de su expareja. Su padre, por su parte, añadió que la última vez que habló con ella, el pasado sábado, le dijo que "lo tenía controlado" y que "había dejado de amenazarla", por lo que no imaginaban que algo así pudiera suceder.

El padre sospecha que esta chica puede haber sido la responsable del apuñalamiento, aunque las fuentes de la investigación no han confirmado por el momento a Efe que se trate de esta misma persona. En declaraciones a Telemadrid, el padre de la asesinada señaló ayer que su hija le había dicho que esa chica "está zumbada, está loca, que son solo palabras".

"Cuando me dijo que estaba amenazada le pregunté si quería que lo hablara con la chica o con el padre de la chica, que me comentó que trabaja en Guardia Civil. Entonces creo que son gente buena", narró el padre que explicó que su hija le dijo que no hiciera nada, que "lo tenía controlado".

Denise falleció en la madrugada del lunes en el Hospital Fundación de Alcorcón horas después de que a las diez de la noche los servicios de emergencias del 112 acudieran a la calle de Desmonte confluencia con la de Cuenca de Alcorcón para atender a una joven ensangrentada en el suelo con una apuñalada en el abdomen con evisceración y en parada cardiorrespiratoria. Los efectivos médicos efectuaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y tras ser estabilizada la víctima fue trasladada al Hospital, donde finalmente murió.