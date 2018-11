Los Veintisiete dan su apoyo definitivo al acuerdo del 'brexit'

Los líderes de los Veintisiete países que seguirán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido dieron hoy su apoyo político al acuerdo de la retirada británica del club comunitario, un texto que la Comisión Europea instó a ratificar en el Parlamento de Londres, pues es "el único pacto posible". "Este es el mejor acuerdo posible. Invito a quienes tienen que ratificar este acuerdo en la Cámara de los Comunes a tomar esto en consideración. Este es el mejor acuerdo posible para el Reino Unido. Este es el mejor acuerdo posible para Europa. Este es el único acuerdo posible", declaró el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en la rueda de prensa tras la cumbre de este domingo.

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en la rueda de prensa tras la cumbre (Getty Images).

En la reunión, los líderes dieron su respaldo político tanto al pacto sobre la retirada británica de la UE como a la declaración política de la futura relación. El acuerdo del 'brexit' todavía debe ser aprobado en parlamentos como Westminster, donde no tiene los apoyos garantizados, y en la Eurocámara, además de por los Estados miembros del club comunitario a nivel de ministros. Pese al apoyo político de los dirigentes de los Veintisiete, Juncker consideró que la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que tendrá lugar el próximo 29 de marzo, "no da lugar a sacar el champán ni a aplausos".

"El 'brexit' es un momento triste para la Unión Europea y, quiero decirlo, para el Reino Unido también. El futuro demostrará esto", resaltó. La cumbre de hoy quedó en el aire hasta horas antes por las dudas de España sobre el acuerdo del "brexit" que, según Madrid, no daba garantías jurídicas suficientes de que ese país tendría la última palabra en cualquier futuro acuerdo con Gibraltar.

Sin embargo, el sábado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España votaría a favor del acuerdo entre la UE y el Reino Unido tras lograr un "triple blindaje histórico" sobre el Peñón, que contiene por escrito todas las garantías exigidas por el Ejecutivo. "El acuerdo que hemos obtenido hoy aquí es un acuerdo bueno para España", afirmó Juncker, quien añadió una breve frase en castellano: "Nuestro cariño y solidaridad están con España".

Dijo que quienes "no son españoles" no "miden la importancia de esta cuestión para el Reino de España". "Teníamos un problema en el último momento con nuestros amigos españoles, a los que quiero mucho, al igual que a su país, su rey, su presidente del Gobierno y su predecesor y hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre los arreglos relativos a Gibraltar", comentó. No obstante, algunos socios están molestos con España por su movimiento "de último minuto" al amenazar con bloquear el acuerdo por Gibraltar, un gesto que, según consideraron fuentes diplomáticas, "no tiene ninguna justificación basada en hechos" ni iba vinculado a "un problema político".

Sobre la ratificación del acuerdo de retirada, el negociador de la UE para el "brexit", Michel Barnier, instó a "todo el mundo" a asumir "su responsabilidad". "El acuerdo de hoy ayudará a crear la confianza necesaria para negociar nuestra futura relación cercana y sin precedentes", precisó Barnier, quien apostó por seguir "cultivando" la unidad entre los Veintisiete. Mientras tanto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió de que en el futuro espera "un proceso difícil de ratificación, así como de negociaciones adicionales", en referencia a la futura relación entre Londres y Bruselas.

"Pero, con independencia de cómo termine todo, una cosa es segura: seguiremos siendo amigos hasta el final de los tiempos y un día más allá", recalcó. Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, consideró que el Reino Unido ha obtenido "el mejor acuerdo disponible" sobre el "brexit" y alertó al Parlamento de Westminster de que, si no lo aprueba habrá, "más división e incertidumbre".

La canciller alemana, Angela Merkel, también confió en que el Parlamento británico de su visto bueno al acuerdo, que, a su juicio, logra un "equilibrio" entre los intereses de las partes y sienta las bases de una "estrecha asociación". El primer ministro de la República de Irlanda, Leo Varadkar, señaló que a partir de abril empezará a negociarse el acuerdo sobre la relación futura que, afirmó, incluirá "probablemente dos tratados": uno sobre la asociación económica y un segundo que aborde la cooperación en seguridad.