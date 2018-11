Fernando Alonso dice adiós a la Fórmula 1 en una emotiva despedida

Fernando Alonso, de 37 años y doble campeón del mundial de Fórmula Uno (2005 y 2006), se enfrenta este domingo a su última carrera en la prestigiosa competición que se disputa en Abu Dabi. Han sido 32 victorias, 22 poles y 97 podios que consiguió a lo largo de su trayectoria y que ha sido festejada el sábado en un multitudinario homenaje que se le brindió como previa a la carrera. Un acto emotivo y con algún toque de humor en el que estuvieron presentes familiares, amigos y compañeros que le han seguido y apoyado en su carrera.

Fernando Alonso compite este sábado su última carrera en Fórmula 1 (Getty Images).

El español subió a un escenario presidido por una enorme foto suya, con su número, el 14, y el lema "Gracias, Fernando", desde el que se proyectaron numerosos vídeos. "Siempre llevaré la Fórmula Uno en mi corazón. Aunque me marche a otras categorías, siempre voy a estar aquí. Me enamoré del motor y de esta competición desde que era niño y siempre le estaré agradecido", afirmó Alonso. Entre el numeroso público se encontraban sus padres, Ana y José Luis -figura esencial en el lanzamiento de su carrera deportiva-; su hermana, Lorena -médico de profesión-; y sus sobrinas, María y Bianca; así como el italiano Flavio Briatore, el jefe de equipo con el que ganó dos Mundiales de pilotos.

(Getty Images).

El acto acabó en tono de humor, con el doble campeón mundial asturiano fotografiándose en el estrado sentado en una tumbona y emulando la ya mítica imagen del Gran Premio de Brasil 2016 en Sao Paulo. Circuito en el que años antes, en circunstancias bien diferentes, había festejado sus dos títulos mundiales.

“Soy corredor. La vida no siempre se trata de ser el más rápido o ser el mejor. Desde que era niño, siempre intentaba ser el mejor, porque un corredor no solo busca la forma más rápida de serlo, sino también la mejor. La única manera de mejorar es trabajar en ello: aprender de tus errores, perfeccionar tu técnica y aplicar todo ello cada día para mejorar. No hay días libres". Así empieza el vídeo en el que Alonso se despide de sus años corriendo en la F1, que se ha hecho viral en cuestión de minutos, por el emotivo tono y el sentimiento con el que el piloto agradece a todos los seguidores y 'fans' que le apoyaron durantes todos estos años.

El anuncio de su retirada lo comunicaba el pasado mes de agosto a través de su perfil de Twitter: “Tú no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Me diste mucho y yo creo que te lo di todo. Cuando apenas sabía andar ya corría hacia tus ruidos, hacia tu circuito sin saber nada de ti.”