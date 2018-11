Theresa May insiste en que no cambiará su postura sobre Gibraltar

La primera ministra británica, Theresa May, insistió este viernes en que su Gobierno "no ha cambiado ni cambiará" su postura sobre la soberanía de Gibraltar, al referirse a los problemas surgidos con España acerca del acuerdo del "brexit". En una sesión de preguntas y respuestas con ciudadanos británicos en Radio 5 Live de la BBC, May dijo que, en las conversaciones con la Unión Europea (UE), su Gobierno ha negociado por toda "la familia del Reino Unido", en alusión a las regiones británicas y los territorios dependientes, incluido el Peñón.

La primera ministra británica, Theresa May (EFE).

El Consejo Europeo se reunirá este domingo en Bruselas para votar el principio de acuerdo del "brexit" y la declaración política que lo acompaña, pero el pacto ha sido rechazado por el Gobierno español por su ambigüedad en relación a Gibraltar. May aseguró que, durante las negociaciones que se han celebrado sobre la retirada británica, Londres ha trabajado con el Gobierno de Gibraltar y también con el español para "poner en su lugar medidas" relacionadas con Gibraltar.

El Gobierno español reiteró este viernes que cualquier decisión futura sobre Gibraltar debe contar con el visto bueno de España, como algo "irrenunciable". El pacto general de la salida británica de la Unión Europea hace referencia a la negociación y aplicación de pactos entre la UE y el Reino Unido más allá del periodo de transición, que terminará a finales de 2020.

RELACIONADO: Theresa May y Jean-Claude Juncker no logran cerrar los flecos pendientes del acuerdo del 'brexit'

Pero el artículo 184 de este documento ha contrariado al Gobierno español, porque no garantiza expresamente que tendrá poder de decisión en cualquier negociación futura relacionada con Gibraltar. España considera ambiguo ese punto y exige que se modifique, mientras que el Reino Unido y, en particular Gibraltar, muestran reticencias a cambiar o añadir palabras al texto.

Como parte del entendimiento entre las partes, Gibraltar alcanzó esta semana en Madrid un preacuerdo bilateral sobre el Peñón, en paralelo al texto general del "brexit" entre Londres y Bruselas. Se trata de cuatro memorandos de entendimiento y un acuerdo fiscal sobre la relación entre España y la colonia británica tras la retirada del Reino Unido de la UE.

RELACIONADO: Theresa May advierte a España de que protegerá la 'soberanía británica' de Gibraltar

En sus palabras en la radio, May insistió en que su labor es convencer al Parlamento británico de que apruebe el acuerdo, siempre que reciba luz verde del Consejo Europeo este domingo. La primera ministra reiteró que el texto cumple con el resultado del referéndum de 2016, en el que los británicos votaron ampliamente a favor de salir del bloque europeo, por lo que pidió a los parlamentarios que piensen en votar a favor del pacto.

"Creo que lo que debe ser prioritario en el pensamiento de los diputados son los empleos de la gente, el futuro de la población y el futuro de sus hijos", subrayó. Se espera que, si es aprobado por los 27, el acuerdo entre pronto en el Parlamento británico para su votación y también deberá ser aprobado por el Europarlamento.