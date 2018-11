Dos sentencias por delitos cometidos contra mujeres en Navarra y Lleida generan una gran polémica

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Navarra a 10 meses de prisión por haber acuchillado e intentado asfixiar a su mujer delante de sus hijos. Considera que se trata de un maltrato ocasional y no de un intento de homicidio. Por su parte, la Audiencia de Lleida ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a dos hombres por abuso -no agresión sexual- a una mujer que, aunque se negó, lloró y les pidió que parasen, no se resistió, lo que hizo "innecesario" el empleo de la violencia o la intimidación, según los jueces.

Una protesta ante la Audiencia Provincial de Navarra, que fue la que juzgó a La Manada (EFE).

Estas dos sentencias han provocado de nuevo indignación y polémica, después de la enorme controversia que se generó hace seis meses, cuando cinco hombres -conocidos como 'La Manada'- fueron condenados a nueve años de prisión por haber abusado sexualmente, en grupo, de una joven en los Sanfermines de 2016. La fiscalía y las acusaciones particulares pedían una condena más alta y calificaban lo ocurrido como agresión sexual. Tras esa sentencia, los poderes ejecutivo y judicial se comprometieron a revisar la legislación actual en materia de delitos de índole sexual.

Ahora, estas dos nuevas sentencias han vuelto a poner el acento en cómo se juzgan los delitos contra la mujer. La de la Audiencia de Navarra ve probado que el hombre agredió a su esposa, pero descartan la tentativa de homicidio porque al final la dejó libre "voluntariamente" cuando sus hijos, de tres y seis años, le suplicaban que no la matara. Según los jueces, el agresor, del que la víctima se estaba divorciando, la acuchilló y, cuando estaba en el suelo, intentó asfixiarla "presionando fuertemente" su cuello.

Pero argumentan que, en un momento dado, "de manera libre y voluntaria no continuó con la reiteración o insistencia en actos dirigidos a lograr la muerte de la víctima, por este motivo cesó la situación de peligro para su vida", cita, textualmente, el 'Diario de Navarra'. Por eso absuelven al acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La otra sentencia controvertida fue dictada por la Audiencia Provincial de Lleida, que considera probado que los dos hombres forzaron a la víctima cuyo testimonio fue "totalmente creíble", pero estiman que hubo abuso y no agresión sexual puesto que ella, pese a llorar, negarse y pedir que parasen, no opuso resistencia ni gritó. Esta inacción de la víctima hizo que sus abusadores no se vieran obligados a recurrir al uso de la violencia o la intimidación. Cabe destacar que la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol.