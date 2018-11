Las mujeres españolas se apoderan del panorama artístico londinense

La Bienal de Mujeres en las Artes Visuales ha aterrizado en Londres con los proyectos de cinco españolas que buscan "dar visibilidad a la mujer" en el panorama artístico contemporáneo y aportar una "perspectiva de género". Así lo explicó hoy a Efe Vanesa Cejudo, de la junta directiva de la asociación española de Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas (MAV), que ha desarrollado esta iniciativa junto con la plataforma Brit Es Magazine.

"La gran vaca mecánica de Lina Bo Bardi", de Marta Sánchez Llorens y María Toledo (EFE).

El propósito de MAV, que cuenta con más de medio millar de miembros, es romper con "la narración patriarcal y uniforme del arte contemporáneo", en el que tan solo un 25 % de mujeres se ven representadas en las ferias españolas, sostuvo Cejudo. En concreto, la Bienal de las Mujeres en las Artes Visuales es un proyecto cuyo eje central de debate es esa perspectiva de género y feminista.

El proyecto se inició en España el pasado mes de marzo y se ha extendido por todo el territorio nacional y ahora, gracias a la ayuda del ministerio de Cultura del Gobierno español, se ha externalizado por primera vez. Tal y como señaló a Efe su coordinadora, Amparo López Corral, la Bienal, que celebra su segunda edición y que concluirá el mes que viene, se compone de dos vertientes.

La primera de ellas está compuesta por una recopilación de más de 160 proyectos esparcidos por museos, galerías y espacios culturales de toda la geografía patria, mientras que la segunda son las cinco obras seleccionadas, presentadas hoy en la ciudad del Támesis.

Para escoger a las cinco ganadoras, todas mujeres, de entre el centenar de propuestas que recibieron, López manifestó que el jurado, formado por expertos independientes, se basó en "el retorno social de los proyectos, su calidad y su proyección internacional".

Con estos parámetros en mente, finalmente se decantaron por "Woman go no'gree", de Gloria Oyarzabal; "Ecologismos femeninos a través del arte contemporáneo", de Verónica Álvarez; "The Boogie-Woogie Gost", de María Jerez y Silvia Zayas; "La gran vaca mecánica de Lina Bo Bardi", de Marta Sánchez Llorens y María Toledo; y "Argamasa, plataforma sonora" de Mariana Heredia, Carmen José y Marina Rengel Lucena.

Prácticamente todas ellas, premiadas con 3.000 euros, presentaron hoy sus proyectos en la County Hall Gallery de Londres, en un evento en donde la presencia femenina dominó el espacio. Además de mostrar las obras, la Bienal ha querido que las artistas se sitúen en el epicentro del panorama artístico de la ciudad y establezcan vínculos profesionales a través de visitas a galerías londinenses.

Scan, The Ryder, Halcycon Gallery, Leica Mayfer u Ordovás son algunas de las que se han sumado al circuito para colaborar con el proyecto español. Un programa que, según López, ha sido concebido para fomentar una red "solidaridad y colaboración en igualdad de artistas, comisarias, gestoras y galeristas en el sistema del arte internacional".

La guinda a la Bienal la puso esta noche la performance de Susana Sanromán "Waste or no Waste", en la que utilizó el cuerpo como símbolo de la sociedad materialista. "Es un proceso en el que poco a poco mi cuerpo se va deformando con basura doméstica que he ido recopilando, como una metáfora de la sociedad deformada debido al consumismo y materialismo, y el impacto que esto tiene en el medio ambiente", indicó a Efe la artista.

Con esta actuación, que el público ovacionó fuertemente, se puso fin a este proyecto del que, según adelantó la coordinadora, espera que sea el trampolín para nuevas colaboraciones internacionales de mujeres en el futuro.

Además, Cejudo informó de que el año que viene MAV organizará unos foros donde buscan que todos los implicados en el mundo del arte reflexionen sobre "los siguientes pasos a seguir" para continuar impulsando la visibilidad de las mujeres en el arte contemporáneo.