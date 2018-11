Esto es lo que debes tener en cuenta para evitar sustos (y estafas) en el 'Black Friday'

Cuenta atrás para el gran día. El 'Black Friday' arranca este viernes de manera oficial, aunque en muchos negocios tanto a nivel online como en las tiendas físicas se hayan adelantado. La impulsividad y las prisas por adquirir la mejor oferta puede desembocar en una estafa por no fijarse bien en la letra pequeña. En 'Tu Otro Diario' te damos unos consejos básicos para tener en cuenta a la hora de comprar siguiendo las indicaciones que, con motivo de estas fechas, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Dirección General de Política Comercial y Competitividad, y la Dirección General de Consumo, ofrencen.

Los descuentos en algunos comercios superan el 50 por ciento (Getty Images).

1. Wifi público: Para evitar que cualquier persona tenga a mano tus datos personales, es mejor que realices las compras desde una red WiFi privada, es decir, evita realizar la compra desde una cafetería, por ejemplo.

2. Páginas oficiales: Siempre que sea posible, es mejor recurrir a páginas oficiales o de confianza. Así sabrás con quién ponerte en contacto y tendrás la tranquilidad de saber que el producto que estás adquiriendo no es una falsificación o una estafa.

3. Contraseñas robustas: También es buena idea que, cada vez que te registres en una web para realizar una compra, utilices una contraseña difícil de adivinar por cualquier intruso. Evita nombres de mascotas, familiares, etc.

4. Cuidado con el pago con tarjeta: Si vas a pagar online, lo mejor es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal. Evita hacer transferencias bancarias si no te fías plenamente del vendedor.

5. Revisa política de privacidad: Se recomienda revisar la política de privacidad de la web y aplicaciones y no dar más datos de los necesarios para completar la compra. Además, se recuerda que las tiendas no pueden tratar los datos de los menores de 14 años sin el consentimiento de sus padres por tutores. Y, en caso de adquirir juguetes conectados, se aconseja comprobar aspectos como qué datos recoge el juguete, quién y para qué se van a utilizar, qué opciones de configuración de la privacidad.

6. No caigas en el 'phishing': Los cibercriminales no cesan en su empeño de apropiarse de aquello que no es suyo, ya sea dinero o identidades. Si recibes un correo de alguna empresa en la que solicitan tus datos bancarios: duda y no los ofrezcas. Lo más probable es que estés a punto de ser estafado.

Y tras la fiebre del Black Friday, llega el Cybermonday. Si durante este fin de semana no llegas a tiempo para realizar tus compras prenavideñas, tienes otra oportunidad el próximo lunes, aunque solo afecta a las compras online. El CyberMonday nació en Estados Unidos como una medida para que las empresas terminaran de deshacerse del stock que no habían podido vender en el Black Friday. La mayoría de las ofertas estaban centradas en nuevas tecnologías. Pero hoy, se puden encontrar chollos en todo tipo de productos.