El emotivo vídeo de una abuela de Menorca con alzhéimer que conmueve a las redes sociales: 'No quiero olvidarte'

María es una joven de Menorca que acaba de terminar el Bachillerato y que tiene una abuela a la que quiere mucho (y viceversa). Hasta ahí sería una historia más, pero ellas tienen un pequeño 'juego', muy tierno, que esconde un drama personal y familiar. Últimamente la abuela de María, con una gran sonrisa en sus labios, recorre con sus manos la cara de su nieta en un intento por asirse a su recuerdo de una forma literal. Tiene alzhéimer. Se lo diagnosticaron en 2014 y se le ha agravado en los últimos meses. Precisamente es ahora cuando la anciana ha comenzado esta especie de ritual destinado a ponérselo un poco más difícil al olvido.

María y su abuela, mientras ella le toca las facciones para no olvidarla (@maariia017/Twitter).

Así lo ha contado María en la red social Twitter, donde su vídeo se ha convertido rápidamente en viral, con cerca de 2 millones de visualizaciones y más de 160.000 'me gusta'. Ella ha contado a la web 'Infobae' que su abuela hace esto cuando está en pleno uso de sus facultades, algo que últimamente es cada vez menos frecuente. Cuando ella observó que no se trataba de algo aislado (la del vídeo es la quinta ocasión) decidió intentar grabar ese momento en el que su abuela cartografía con sus dedos un mapa mental de su cara al que recurrir cuando ya no tenga nada más a lo que agarrarse. Cuando termina su labor, cómplice y sonriente, le explica: 'No quiero olvidarte'.

Mi abuela en todos los momentos de plena lucidez tiene la necesidad de tocarme todas las facciones de la cara y cuando acaba me dice “no quiero olvidarte”. Consegui grabar una de esas veces.💙 pic.twitter.com/U3SrYVmzX1 — Ma®ia (@maariia017) 19 de noviembre de 2018

"Cuando me dijeron que mi abuela tenía esta enfermedad fue un golpe duro, pero al principio todo seguía con normalidad, quizá con algún despiste", ha contado María a 'Infobae', "pero lo complicado es cuando la enfermedad se agrava. En los últimos meses sí que ha empezado a ser bastante duro para toda la familia", explica esta joven de 18 años.

El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con un deterioro cognitivo y con trastornos de conducta. Quienes la padecen suelen tener una supervivencia media de 10 años y la pérdida progresiva de memoria es uno de sus síntomas. Se calcula que en España hay más de 700.000 casos y que podrían llegar al millón hacia mediados de siglo, según datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que miles de familiares de enfermos han empatizado con el vídeo de María.

"En ningún momento pensé que esto podría llegar a pasar. Tan solo publiqué el vídeo porque me transmitió mucha ternura, cariño y amor. Y quise compartirlo con la gente que me seguía en Twitter. Con esto he recibido una inmensa cantidad de mensajes de apoyo de todo el mundo y también de muchas personas que han pasado o están pasando por una situación similar. Todos estos mensajes me han reconfortado bastante, nunca imaginé el gran apoyo que te podían aportar las redes sociales", ha contado a la web argentina.