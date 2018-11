El testigo clave en el caso del 'Rey del cachopo' desvela lo que le contó sobre su novia

La hipótesis que más fuerza cobra sobre César Román, conocido como el 'Rey del cachopo', le sitúa como responsable de la muerte de su novia Heidi Paz Bulnes antes de fugarse. El relato del taxista que le trasladó hasta la nave en el madrileño barrio de Usera potencia esta teoría. Hasta este momento solo se sabía que le recogió en torno a las 16.20 horas del 5 de agosto en su casa y le llevó, en un trayecto de unos 10 minutos, hasta el lugar en el que posteriormente aparecería el torso de Heidi dentro de una maleta. Ahora, se sabe que el 'Rey del Cachopo' habló sobre su novia al taxista.

César Román, el 'Rey del cachopo' (Facebook)

El hombre ha explicado en 'Ya es mediodía', de Telecinco, que le llamó la atención el tamaño y el peso de la maleta que César Román llevaba debido a la baja estatura del ahora detenido -mide solo 1,52 metros-. Durante el viaje, ha seguido contando, el 'Rey del cachopo' le explicó que era comercial y que se iba a mudar de barrio porque así lo quería su novia, a la que se refería como su mujer. Agregó, según este testigo crucial, que ella era "la que mandaba".

RELACIONADO: El 'Rey del cachopo' rompe su silencio por primera vez tras su detención

Además, el taxista asegura que tras prestar declaración a la Policía, pudo reconocerle en una fotografía que le mostraron. "Su cara se me quedó grabada, no tuve ningún problema para reconocerle", cuenta. También le enseñaron una imagen de una maleta aunque no pudo decir con seguridad si era la que portaba aquel día. Según las últimas informaciones, de acuerdo con el auto de prisión provisional, en su casa se encontró una carta manuscrita de Heidi en la que presuntamente ella indicaba que quería romper su relación con el 'Rey del cachopo', además de que Román es la única persona que posee una llave del local en el que posteriormente apareció el torso de la joven.

RELACIONADO: Así logró pasar inadvertido durante más de tres meses

El resto del caso ya se conoce. Ocho días después de contratar el taxi que le llevaría a la nave, un incendio asoló el inmueble y los bomberos encontraron una maleta con restos humanos mientras sofocaban las llamas. La semana pasada se confirmó que esos restos pertecen a Heidi y un día después se produjo la detención del 'Rey del cachopo' en Zaragoza, donde trabajaba como cocinero bajo una identidad falsa. Este mismo martes, Cesar Román se negaba a declarar ante la juez que investiga el caso en Madrid aunque sí manifestó que es "inocente" y que "no ha matado a nadie" en los pasillos del juzgado. Aún queda por determinar si la imputación se refiere a un homicidio doloso o a un asesinato.

RELACIONADO: Toda la información sobre el caso del conocido como 'Rey del cachopo'

Román vivía en una habitación de un piso de la calle Portugal, que fue registrado el pasado viernes. Había adelgazado, llevaba barba y se había cortado el pelo, además de presentarse como Rafael Rujano, aunque se hacía llamar 'Txiki'. Precisamente, el hombre al que realmente corresponde esa identidad ya ha denunciado a César Román por usurpación. El 'Rey del Cachopo' tenía antecedentes policiales por lesiones, estafa y violencia de género por quebrantamiento de condena.