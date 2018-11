Unos padres de Zaragoza salvan la vida de su hija gracias a una nota que metieron en su mochila

"Hola, soy Luciana, si está leyendo esto, es que me he descompuesto. Soy epiléptica y tengo un retraso, no sé correctamente mis datos. Por favor, llame a mi familia para avisarles y luego a la ambulancia y a la policía local. Denle este papel a la policía o a la ambulancia. También está mi DNI. Muchas gracias". Esta nota encontrada dentro de la mochila de una menor en Zaragoza le salvó la vida. Los autores son sus padres, a los que la Policía Local de la capital aragonesa ha elogiado. "Situaciones como esta facilitan mucho la labor tanto de los agentes como de los servicios sanitarios", han subrayado.

La menor tiene epilepsia y sufre un retraso (EFE/Archivo).

La chica sufrió un ataque cuando estaba a bordo del autobús que la llevaba a un centro ocupacional y gracias a la nota que sus padres le hacen llevar siempre consigo la atención fue mucho más rápida. "Esto, indudablemente ahorró mucho trabajo a los compañeros", ha contado al periódico 'Heraldo' un portavoz del cuerpo policial. "Como agentes, tratamos de trasladar lo fácil que nos lo ponen cuando nos encontramos con ayudas como esta, pero no somos nadie para decir que esto es lo que hay que hacer siempre", puntualiza no obstante.

Esta es la nota que encontró la Policía Local cuando acudió a asistir a la menor (@policiazaragoza/Twitter).

Los padres de la menor no se han manifestado públicamente, aunque a buen seguro habrán quedado tranquilos al comprobar cómo ha surtido efecto el método que han ideado para que su hija pueda ser asistida de forma rápida y segura en caso de necesidad.

Los ciudadanos españoles estamos obligados a llevar encima la documentación que nos identifica y no hay ninguna norma sobre portar información relativa a enfermedades, alergias y otras circunstancias médicas o sanitarias, pero sin duda resulta útil. Por eso, muchos smartphones incluyen ya aplicaciones de salud en las que se pueden registrar los datos médicos, como el grupo sanguíneo (importante en caso de necesitar una transfusión), las alergias o las enfermedades.