Un vecino de Madrid narra cómo vivió la pesadilla de que le ocuparan su casa

Isidro Barqueros, un vecino de Vallecas, en Madrid, ha contado en Twitter la dura experiencia de la ocupación de su casa. Una propiedad que había adquirido tras años de ahorro y con un enorme esfuerzo, con la hipoteca firmada en abril, y a la que estaba a punto de mudarse junto con su pareja a finales de este mes tras haber realizado una reforma. Cuando el pasado jueves por la tarde tras comprobar cómo iban las obras salió del domicilio, no imaginaba que en cuestión de doce hora podría llevarse el susto de su vida: el sábado por la mañana se encontró el descansillo sucio y destartalado, y el bombín de su puerta cambiado. Lo había ocupado.

Estaba a punto de mudarse a la vivienda junto con su pareja (Europa Press).

Barqueros, que tiene 31 años y trabaja como informático, ha contado su dura experiencia en Twitter en un hilo que enseguida se ha viralizado. Afortunadamente, en su caso terminó bien.

El jueves por la tarde salí de mi casa y el sabado, cuando regresé a primera hora, ya no pude entrar: una mafia habia reventado la puerta de mi vivienda y en cuestión de horas había metido a gente a vivir allí. Hoy, ya más tranquilo lo cuento: que sirva de aviso a navegantes — Isidro Barqueros 🇪🇺 (@isidrobarqueros) 18 de noviembre de 2018

Barqueros había adquirido la vivienda a una financiera del Banco Santander por 100.000 euros, a los que sumó 9.000 de gastos y otros 20.000 de reforma. De ahí su desazón cuando, a partir de testimonios de los vecinos supo que aquella mañana de viernes una mafia había accedido al portal y en cuestión de cinco minutos reventaron la puerta y cambiaron el bombín.

En menos de dos horas ya había un grupo de gente metiendo sus cosas. Habían "comprado" el piso a la mafia por 400 euros. Así, tan simple. La mafia tiene ojeadores dando vueltas por el barrio y, a la que ven que no hay nadie en casa van para adentro — Isidro Barqueros 🇪🇺 (@isidrobarqueros) 18 de noviembre de 2018

"Os podeís imaginar la cara que se me quedó cuando subo por la escalera del bloque, llego al descansillo y me encuentro la puerta reventada y con gente dentro. Llamamos a la puerta y dicen que no se van, que es su casa y que la Ley esta de su lado". A Isidro le ayudó el hecho de no haber regresado a su casa demasiado tarde porque, transcurridas 48 horas de la ocupación, es mucho más difícil hacer valer la propiedad. Corrió a avisar a la Policía a una comisaría del barrio, pero no salió nadie. Finalmente llamó al 091 y en media hora estaban allí los agentes.

Despues de algunas reticencias y la amenaza policial de echar la puerta abajo y llevarse a todos detenidos, finalmente los okupantes acceden a abrir. Accedemos a la vivienda y recuperamos la posesión. Los okupas acceden a irse — Isidro Barqueros 🇪🇺 (@isidrobarqueros) 18 de noviembre de 2018

"Esta es la situación que vivimos en el sur de de Madrdi", denuncia, y pide a las autoridades que pongan a coto a esta situación. Él se considera afortunado, a pesar de que la 'broma' le ha costado los 600 euros en daños y una alarma para proteger mejor su vivienda. "Casi la mitad de mi sueldo". Aseguraba el joven que "todos entendemos que hay situaciones de vulnerabilidad", pero insitía en que "lo que no puden ocurrir son cosas como esta".

El testimonio de Isidro ha tenido una gran repercusión al tratarse de un problema creciente en determinados barrios del sur de Madrid donde las mafias han consolidado su negocio ante el malestar de los vecinos. Incluso es fácil encontrar por Internet anuncios de pisos ocupados o personas que buscan este tipo de opciones ante situaciones de necesidad. Se 'venden' por cantidades que pueden oscilar entre los 1.00 o los 1.500 euros, o se alquilan por unos 300 euros al mes. Todo esto el tiempo que dure el proceso de desahucio que, dependiendo de los casos, puede prorrogarse durante dos años.