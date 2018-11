La desnutrición afecta al 23 por ciento de los pacientes hospitalizados españoles

La desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) afecta al 23,7% de los pacientes hospitalizados, unas cifras que se elevan hasta el 70% en mayores de 70 años y 45% en aquellos con más de 85 años, según datos del estudio 'PREDyCES', que ha evaluado a 1.597 pacientes de 31 hospitales representativos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Promovido por la Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo (SENPE) y ha evaluado y aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital La Paz.

Este estudio del año 2016 realiza una radiografía sobre la prevalencia y costes asociados en España de la desnutrición hospitalaria relacionada con la enfermedad, definida como la carencia de energía, proteínas y otros nutrientes que provoca efectos adversos sobre la composición del cuerpo y, además, el funcionamiento del organismo y su evolución clínica.

La DRE se debe principalmente a una ingesta insuficiente de alimentos y/o una falta de aprovechamiento de los mismos (maldigestión o malabsorción) respecto a los requirementos, con las enfermedades y sus tratamientos como factores subyacentes de la disminución de esta ingesta alimentaria. De hecho, según María Lourdes de Torres Aured, enfermera supervisora de la Unidad de Nutrición y Dietética del Hospital Universitario Miguel Servet, el 85 por ciento de los pacientes ingresados como poco.

Su prevalencia, tal y como ha expuesto el presidente de SENPE, Miguel León Sanz, jefe de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario 12 de Octubre, se encuentra sobre todo en pacientes con enfermedades neoplásicas, del sistema respiratorio y cardiovascular. Según el estudio, la edad, el género, la enfermedad oncológica, diabetes mellitus, disfagia y polimedicación son los factores principales para la aparición de la DRE.

En este punto, León Sanz, de la Alianza Másnutridos, aporta un caso clínico de desnutrición relacionada con la enfermedad: "Mujer de 71 años que tiene artritis reumatoide de larga evolución. Últimamente presenta astenia, ha perdido 4 kg en los últimos 3 meses. No tiene síntomas digestivos que le impidan comer. Come al menos tres cuartas partes de las 3 principales comidas. No toma suplementos nutricionales. No está deprimida ni tiene síntomas compatibles con demencia. Sale a la calle todos los días. Su peso es de 46 kg y su talla 156 cm".

COSTE: 1.143 MILLONES DE EUROS AL AÑO

Los resultados de 'PREDyCES' muestran que un tercio de lo pacientes con diabetes ingresados en los hospitales españoles está desnutrido, y que de los 352 paceintes incluidos con disfagia, el 45,7 y 42,2% presentó desnutrición al ingreso y al alta, respectivamente. Entre aquellos con cáncer, las cifras se sitúan en torno al 35%.

El estudio también asocia desnutrición hospitalaria con un alargamiento de la estancia y un incremento de los costes asociados, especialmente en pacientes que no presentaban desnutrición al ingreso pero se desnutrieron durante la hospitalización. En concreto, el empeoramiento del estado nutricional en este periodo supone un aumento de la estancia de 7,2 días y un coste adicional de 5.829 euros por paciente.

Por cada 1.000 pacientes ingresados en España, 96 presentan empeoramiento de su estado nutricional durante la hospitalización, lo que supone un coste adicional de 559.584 euros en total. En este contexto, los costes directos de la desnutrición hospitalaria se estimaron en 1.143 millones anuales en 2009, lo que supone el 1,8 por ciento del gasto sanitario del SNS.

Por otra parte, el estudio 'DREAM +65', realizado en 1.103 ciudadanos de la Comunidad de Madrid, revela que la desnutrición afecta al 10% de los mayores de 65 años. En hospitales y residencias geriátricas, esta cifra alcanza el 30%. Además, también concluye que el 23,3% de los pacienets se encuentra en riesgo nutricional.

En cuanto al ámbito infantil, el estudio 'DHOSPE', que ha analizado a 991 pacientes con una edad media de 5 años ingresados en servicios de Pediatría de 32 hospitales españoles, el 7,8% presentó desnutrición moderada o grave.

IMPLANTAR UN 'CRIBADO DE DESNUTRICIÓN'

Tras este volumen de cifras, el representante de la Alianza Másnutridos, proyecto de SENPE y la Fundación Abbott, enumera cúales son las complicaciones clínicas de la DRE. "Perjudica calidad de vida, autonomía, estado mental y aumenta la mortalidad, la dependencia, el riesgo de caídas o las complicaciones en las úlceras", ha explicado.

Por todo ello, el objetivo de la Alianza es, a largo plazo, construir un Plan Nacional de actuación contra la desnutrición que incluya un 'cribado de desnutrición', es decir, que los pacientes sean evaluados al ingreso y salida en residencias u hospitales midiendo algunos aspectos básicos, como el peso, la talla o algunas preguntas relacionadas con su alimentación.

"No es nada sofisticado, no es caro, sino muy sencillo. Necesitamos que todo esto venga desde las administraciones", ha defendido el presidente de SENPE. A esto, María Lourdes de Torres Aured ha añadido que la obligatoriedad de desarrollar este 'cribado de desnutrición' entre los objetivos de los hospitales para acceder a fondos públicos sería "muy positiva".

En este sentido, ha señalado que, de acuerdo con un estudio publicado en 2013 en la revista 'The American Journal of Managed Care', por cada euro que los hospitales invierten en suplementos nutricionales orales o en comida fortificada en cocina, ahorran 45. Junto a la inversión en suplementos nutricionales, apunta al control de las bandejas de los pacientes por parte de las enfermeras como otra herramienta para vigilar la desnutrición hospitalaria.